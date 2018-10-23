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۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۰۹

مدیر آموزش و پرورش گناوه خبر داد؛

شرکت ۱۶ هزار دانش‌آموز در انتخابات شورای دانش آموزی شهرستان گناوه

شرکت ۱۶ هزار دانش‌آموز در انتخابات شورای دانش آموزی شهرستان گناوه

بوشهر - بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی گناوه در ۱۱۷ مدرسه و با حضور ۱۶ هزار دانش آموز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر احمدی صبح سه‌شنبه در انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان فرزانگان گناوه اظهار داشت: امروز شاهد برگزاری بیست و یکمین شورای دانش آموزی در ۱۱۷ مدرسه و حضور ۱۶ هزار دانش آموز شهرستان گناوه در انتخابات هستیم.

وی افزود: دانش آموزان در مدارس به پای صندوق‌های رأی می‌روند و نماینده‌های خود را انتخاب خواهند کرد و این نوعی آموزش برای آینده آنها برای حضور در انتخابات مهم تر در سطح کشور است.

احمدی اظهار داشت: یکی از اهداف برگزاری این انتخابات تمرین دموکراسی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان است که آنها را برای در دست گرفتن امور آینده کشور آماده می‌کند.

مدیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در مدت زمان ثبت‌نام کاندیداها, تبلیغات و برگزاری انتخابات شور و نشاط و جنب جوش فراوانی بین دانش آموزان ایجاد می شود و این شور نشاط در مدرسه لازم است.

وی بیان داشت: دانش‌آموزان منتخب در این انتخابات رابط بین کادر مدیریتی مدرسه و دانش آموزان است و تا حد زیادی مسائل و مشکلات دانش آموزان با حضور آنها رفع می شود.

کد مطلب 4438741

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