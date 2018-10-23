ازمطالبه گری قانونی حمایت می کنیم/مشکلی برای تامین کالاوجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، محمد دره‌وزمی در نشست صمیمی اصناف با مسئولان استان کردستان با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، اظهار داشت: امروز جامعه در جنگ اقتصادی نابرابری قرار گرفته است و برای ایجاد فضای روانی آرام حاکم بر بازار و به نفع مردم، همه مسئولان اتحادیه ‌های صنفی موظف هستند با هم تعامل و همکاری داشته باشند.

وی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و چگونگی توزیع در بین مصرف‌ کنندگان را دغدغه اصلی مردم عنوان کرد و تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را وظیفه دولت دانست و افزود: بخش عمده ‌ای از کالاهای مصرفی استان در خارج از استان تولید می ‌شود لذا با اقداماتی که شده است ما مشکل و دغدغه ‌ایی در زمینه تامین کالا در استان را نداریم و به هر میزان ما قادر به تامین و توزیع مایحتاج مورد نیاز شهروندان هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان نظارت بر عملکرد کارخانجات تولیدی است و تمام واحدهای تولیدی استان از مرحله تولید تا توزیع تولیداتشان تحت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

دره وزمی با اشاره به اینکه تمام کالاهای ورودی و خروجی کشور در گمرک ثبت می ‌شود، یادآور شد: کالاهایی که در این چرخه ثبت نشود قاچاق محسوب می ‌شود و به سهولت قابل شناسایی است.

وی با بیان اینکه کالاهای فاقد شناسه و ثبت نشده در انبارها قاچاق و تخلف محسوب می‌ شود، از اصناف خواست موجودی کالاهای خود را در انبارهای شناسه ‌دار، ثبت قانونی کنند و به سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: به جهت کوتاه کردن دست دلالان و واسطه های غیرقانونی، شهروندان و خرده فروشان از شرکت ‌های پخش و مراکز توزیع معتبر تحت نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خریداری کنند.

دره وزمی به شهروندان توصیه کرد: اگر نرخ کالایی در بازار بیش از نرخ رایج بازار است به سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن با تخلفات احمالی برخورد قانونی را بعمل آورند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در زمینه تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم مشکی در استان وجود ندارد، از اصناف و بازاریان خواست برای تامین فضای روانی حاکم بر بازار و نحوه برخورد، فروش و عرضه کالا به مردم همکاری های لازم را بعمل آورند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت کردستان در زمینه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، گفت: مجتمع ‌های بی ‌هویت و فاقد پروانه کسب اگر برای صدور پروانه مراجعه نکنند، پلمب خواهند شد.

دره وزمی با اشاره به اصلاح نرخ نان در استان، افزود: اگر نرخ مصوب نان در استان اصلاح شده است، شهروندان هم انتظار دارند کیفیت نان بهبود یابد و حقوق آنها ضایع نشود.

وی در خصوص مجوزهای نانوایی اظهارداشت: هیچ خبازی حق ندارد با تبدیل نانوایی های با مجوز آرد یارانه ‌ای به آزادپز حقوق شهروندان را نادیده بگیرد و در این خصوص سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان و اتحادیه خبازان برابر قانون اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، خواستار تعامل سازنده تر خبازان با اتحادیه خبازان و نظارت بر کیفیت عملکرد خبازی‌ ها شد.

دره ‌وزمی در ادامه به بحث لاستیک مورد نیاز کامیونداران و خودروهای سنگین اشاره کرد و با بیان اینکه دولت تعرفه واردات لاستیک را کاهش داده است، ادامه داد: تاکنون چهار هزار و ۱۳۳ حلقه لاستیک سنگین و نیمه ‌سنگین در ماه ‌های اخیر در پایانه ‌ها و سازمان‌ های استان توزیع شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از مطالبه‌ گری قانونی بصورت جدی حمایت می ‌کند، یادآور شد: اصناف و بازاریان در همه برهه ها و شرایط سخت یار و یاور نظام بوده اند لذا می طلبد در این شرایط حساس هم به فراخوان ‌هایی که به نفع نظام و دولت نیست پاسخ مثبتی ندهند، تا فضای سالم بازار ما دچار بحران نشود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: هر حرکتی که ذهن شهروندان را مشوش کند، زیانده است و همه باید با ملاک قرار دادن قانون و منافع جمعی از تشدید اقداماتی که منافع مردم را به مخاطره بی اندازد دوری کنند.

دره وزمی گفت: هم اکنون ۵۶ هزار واحد صنفی در استان وجود دارد که از این تعداد ۳۰ هزار واحد در سننندج فعالیت می کنند که تعدادی از این واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب هستند که هرچه سریعتر باید واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در جهت صدور پروانه کسب اقدام کنند.