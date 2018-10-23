کشور در تولید محصولات دامی به خودکفایی رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی روز سه شنبه در بازدید از دو واحد پرورش گاو شیری و گوشتی در استان قزوین که منوچهر حبیبی معاون امور اقتصادی استانداری و فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز حضور داشتند اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد گوشت قرمز مصرف داخلی در کشور تولید و تنها ۱۵درصد یعنی حدود ۱۵۰هزار تن از طریق واردات تامین می شود.

وی افزود: با یک برنامه ریزی مدون پنج یا شش ساله با سرمایه گذاری که انجام خواهد شد طی این مدت در تولیدگوشت قرمز نیز به خود کفایی خواهیم رسید.

رضایی تدوین طرح ملی افزایش گوشت قرمز را در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در تامین نیاز داخلی این مواد پروتئینی دانست و افزود : در این طرح با جذب سرمایه گذار درصدد پروش و تولیدات دام با نژادهای گوشتی مناسب برای تامین گوشت مورد نیاز کشور هستیم.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان ساخت : هیچ محدودیتی برای واردات دام و تلیسه مورد نیاز واحدهای پرورش دام کشور وجود ندارد و شرکتهای وارد کننده با طی مراحل قانونی می توانند دام مورد نیاز خود را وارد کنند.

رضایی تصریح کرد : در این طرح در راستای تامین گوشت قرمز دام های دومنظوره و نژاد گوشتی وارد خواهد شد.

وی تکمیل زنجیره تولید را یکی از طرح های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از تولید کنندگان این بخش برشمردو یاد آور شد : زنجیر تولید در بخش دام و طیور از بروز مشکلات واحد های تولیدی این بخش در شرایط مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جلو گیری می کند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد : در زنجیره تکمیل و تولید محصولات دامی می توان واحد های کوچک دام روستایی را نیز در چرخه تولید حمایت کرد.

وی در ادامه با اشاره به لزوم حمایت از واحد های تولیدی کشاورزی و دامپروری گفت : در تولید محصولات دامی علاوه بر تامین نیاز داخلی باید به صادرات نیز توجه جدی کرد.

رضایی در ادامه به افزا یش قیمت نهاده ها و هزینه جاری واحد های دام و طیور خاطر نشان ساخت : برای جلوگیری از افزایش غیر منطقی محصولات دامی بایستی هزینه های تولید را کاهش داد تا قیمت نهایی تولید محصولات لبنی و دامی منطقی باشد.