امیرحسین حریری مدیر تالار مولوی درباره برنامه های پیش روی این مکان تئاتری در ماه های باقیمانده سال جاری به خبرنگار مهر گفت: ما با توجه به برنامه ریزی های انجام شده قطعا تا پایان سال میزبان کارهای شاخص دانشگاهی خواهیم بود مثلا قرار است نمایش «کلفت ها» به عنوان کار مشترک استاد و دانشجو با کارگردانی علی اکبر علیزاد در دور جدید اجراهای تالار مولوی در سالن اصلی مجموعه روی صحنه برود.

وی ادامه داد: همچنین قرار است نمایش «جان گابریل بورکمن» اثر هنریک ایبسن به کارگردانی سعید کریمی نیز بعد از پایان اجراهای فعلی روی صحنه رود که این اثر از پایان نامه های برگزیده کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای زیبا است.

حریری با اشاره به شکل گیری و تاسیس مدرسه تئاتر مولوی در سال جاری، اظهار کرد: تلاش می کنیم فراخوان مدرسه تئاتر مولوی را تا پایان آبان منتشر کنیم که این فراخوان خیلی هدفمند نسبت به ثبت نام علاقه مندان تدوین می شود.

به گفته وی، خروجی مدرسه تئاتر مولوی می تواند به پذیرش دانشجو در دانشگاه های تئاتری کمک کند.

مدیر تالار مولوی با بیان اینکه اجرای چند پروژه مشارکتی استاد و دانشجو نیز در نیمه اول سال ۹۸ خواهد بود، توضیح داد: در سال جاری فراخوان اجراهای نیمه اول سال ۹۸ را منتشر خواهیم کرد که متفاوت تر از فراخوان های دوره های گذشته خواهد بود. طی این فراخوان تولیداتی در تئاتر مولوی شکل می گیرد که اهداف هنری مجموعه را در قالب تئاتر دانشگاهی پوشش دهد. به محض اینکه این فراخوان مصوب شورای مرکز تئاتر مولوی شود، منتشر می شود.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به پیگیری مجموعه تئاتر مولوی برای برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی، گفت: قصد داریم سلسله نشست های تخصصی در زمینه آسیب شناسی حوزه های مختلف هنرهای نمایشی و همچنین موارد آموزشی را از زمستان سال جاری در مرکز تئاتر مولوی برگزار کنیم.