به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از سال گذشته که نماینده و مجری بازی آنلاین کامپیوتری زولا در ایران اعلام کرد که امکان حضور بازیکنان و تیم‌های ایرانی در مسابقات بین‌المللی زولا را فراهم کرده و جوانان ایرانی نیز می‌توانند برای دستیابی جایزه نیم میلیون دلای زولا وارد رقابت شوند، هیجان این بازی برای کاربران چندین برابر شد و بازی زولا به پرطرفدارترین بازی آنلاین کامپیوتری در ایران تبدیل شد.

در همین راستا طی ماه‌های اخیر بازیکنان و گیمرهای علاقه‌مند برای حضور در این مسابقات تلاش بسیاری کردند و پس از برگزاری تورنمنت‌های رسمی زولا در داخل ایران ، نهایتا تیم «بروتال ایمپکت» موفق به قهرمانی در این مسابقات شد و بلیط طلایی اعزام به مسابقات آنتالیا برای شرکت در مسابقات بین قاره‌ای را دریافت کرد.

مسابقات بین المللی زولا در شهر آنتالیا ترکیه از تاریخ ۴ مهرماه ۱۳۹۷ تا تاریخ ۸ مهرماه برگزار شد و تیم‌هایی از ترکیه، لهستان و ایران در آن به رقابت پرداختند.

این مسابقات پس از قرعه کشی رسماً آغاز شد و تیم زولای ایران با تیم‌های فنر باغچه و گالاتاسرای ترکیه در مرحله مقدماتی رقابت کردند و پس از بازی‌های مقدماتی طبق برنامه زمانی مشخص، بازیکنان هر تیم برای آمادگی بیشتر به انجام بازی‌های دوستانه و تمرینی پرداختند.

نهایتا در تاریخ ۴ مهر بازی های رسمی زیر نظر مسئولان بازی زولا برگذار شد که در نتیجه آن هر دو نماینده ترکیه، یعنی تیم های فنر باغچه و گالاتاسرای به مرحله نهایی راه یافتند و متاسفانه تیم ایران از سعود به مرحله بالاتر بازماند.

هرچند که در این مسابقات بازیکنان ایرانی در دستیابی به جایزه نیم میلیون دلاری مسابقات جهانی زولا ناکام ماندند، اما این تجربه بسیاری خوبی برای کابران ایرانی شد که برای اولین بار در مسابقات بین المللی ورزش‌های الکترونیکی شرکت کردند و این تازه آغاز راه علاقه‌مندان به بازی زولا و البته جوایز ارزشمند این مسابقات است.

طی مراحل مختلف این مسابقات، تیم زولای ایران توانست با نحوه بازی و تکنیک‌های تیم‌های قدرتمند خارجی که در دوره‌های آتی نیز جزو رقبای ایران خواهند بود، بیشتر آشنا شوند تا در تورنمنت‌های بعدی با قدرت بیشتری وارد مسابقات جهانی شوند.

نکته اینجاست که به کمک مسئولان بازی زولا در ایران، بازیکنان یک تیم ایرانی برای اولین بار توانستند در این مسابقات جهانی بصورت رسمی شرکت کند.

تلاش تیم زولا در ایران برای ایجاد فضایی تازه در ایران برای رشد ورزش‌های الکترونیکی و فراهم کردن امکان حضور تیم های ایرانی در عرصه های جهانی برای علاقه مندان و گیمرهای ایرانی قابل توجه و شایان تقدیر است.

در انتها علاقه‌مندان به بازی‌های اول شخص شوتر و جنگی، که تاکنون بازی زولا را تجربه نکرده‌اند دعوت می‌کنیم ضمن ثبت نام در وب سایت بازی زولا این فرصت را غنیمت شمرده و البته از این تجربه هیجان‌انگیز لذت ببرند.

همچنین برای گیمرهای زولا که به این رشته بصورت حرفه‌ای نگاه می‌کنند آرزو داریم با حضور درخشان خود در مسابقات جهانی بتوانند علاوه بر دستیابی به جوایز ارزشمند زولا ، برای کشورمان افتخاری جدید را کسب کنند.

لازم به ذکر است که بازی زولا در ایران بصورت مستقیم و بدون واسطه از طریق تولید کننده این بازی، فعالیت دارد و تنها از طریق وب‌سایت www.zula.ir ارائه می‌شود، بنابراین هیچ نمایندگی و یا ناشر دیگری مجوز پخش این بازی را ندارد.

منبع: ویرلن