به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری اظهار داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی با به‌کارگیری پنج هزار نفر و ۱۴ هزار تیم خودرویی را برای برقراری نظم و انضباط ترافیکی در استان‌های ایلام ،خوزستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی و لرستان به استان‌های در مسیر هستند برنامه‌ریزی کرده است .

وی گفت: توصیه من به رانندگان در مسیر رفت و برگشت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است.

سردار مهری تصریح کرد: رانندگان عزیزی که خودروهای خود را در پارکینگ های ۳ مرز مهران شلمچه و چذابه پارک می‌کنند حتماً محل پارک خودروی خود را به خاطر بسپارند.

وی تصریح کرد: در مرز مهران ، پارکینگ بزرگ اربعین ظرفیت لازم را فراهم کرده که زائران عزیز می توانند از این پارکینگ و سایر پارکینگ های تهیه شده جهت پارک خودرو خود استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی یادآور شد: توصیه می کنم رانندگان عزیز با حالت خستگی و خواب آلودگی رانندگی نکنند.

سردار مهری در پایان گفت: با تلاش استانداران، فرمانداران، ائمه جمعه و مردم عزیز ایلام خوزستان و استان های در مسیر، موکب هایی فراهم شده که اگر رانندگان خسته شدند حتماً در این موکب ها توقف کنند و پس از استراحت ادامه مسیر دهند.