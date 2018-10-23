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۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۴۲

رئیس پلیس راهنمایی رانندگی:

وضعیت ترافیکی روان و تردد به سهولت صورت می‌گیرد

وضعیت ترافیکی روان و تردد به سهولت صورت می‌گیرد

ایلام-رئیس پلیس راهنمایی رانندگی با بیان اینکه وضعیت ترافیکی روان در محورهای مواصلاتی مرزهای سه گانه انجام می‌شود، گفت: با اقدامات اندیشیده شده تردد در این محورها به سهولت در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری  اظهار داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی با به‌کارگیری پنج هزار نفر و ۱۴ هزار تیم خودرویی را برای برقراری نظم و انضباط ترافیکی در استان‌های ایلام ،خوزستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی و لرستان به استان‌های در مسیر هستند برنامه‌ریزی کرده است .

وی گفت: توصیه من به رانندگان در مسیر رفت و برگشت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است.

سردار مهری تصریح کرد: رانندگان عزیزی که خودروهای خود را در پارکینگ های ۳ مرز مهران شلمچه و چذابه پارک می‌کنند حتماً محل پارک خودروی خود را به خاطر بسپارند.

وی تصریح کرد: در مرز مهران ، پارکینگ بزرگ اربعین ظرفیت لازم را فراهم کرده که زائران عزیز می توانند از این پارکینگ و سایر پارکینگ های تهیه شده جهت پارک خودرو خود استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی یادآور شد: توصیه می کنم رانندگان عزیز با حالت خستگی و خواب آلودگی رانندگی نکنند.

سردار مهری در پایان گفت: با تلاش استانداران، فرمانداران، ائمه جمعه و مردم عزیز ایلام خوزستان و استان های در مسیر، موکب هایی فراهم شده که اگر رانندگان خسته شدند حتماً در این موکب ها توقف کنند و پس از استراحت ادامه مسیر دهند.

کد مطلب 4439575

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