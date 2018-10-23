۴۲ هزار تبعه توسط تأمین اجتماعی بیمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی تأمین اجتماعی گلستان، احمدرضا خزاعی در نشست هماندیشی کارشناسان ادارات کل تأمین اجتماعی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان اظهار کرد: بیمه اتباع نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته که تأثیر گرفته از حقوق بینالملل و حقوق بشر است.
وی با اشاره به اینکه از سال ٩٤ تاکنون ٤٢ هزار نفر اتباع توسط سازمان تامین اجتماعی بیمه شده اند، افزود: ما مسلمانیم و ملاک برتری در دین ما تقوا است و بهدوراز رنگ لباس و پوست و چهره، اکرام و احترام اربابرجوع در اولویت و واجب است.
مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تأمین اجتماعی هیچگونه محدودیتی در بیمه مشاغل اتباع ندارد و افراد در قالب هر شغلی میتوانند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.
وی بابیان اینکه بر اساس آمار ۴٠ هزار تبعه خارجی در استان گلستان زندگی میکنند، افزود: درمجموع ۱.۲ درصد از اتباع خارجی کشور در استان گلستان زندگی میکنند که از این تعداد بعضی دارای کارت کار و اقامت قانونی هستند که سازمان تأمین اجتماعی واجدین شرایط را تحت پوشش بیمهای قرار خواهد داد.
به گفته وی، اتباع با داشتن پروانه یا کارت کار و فعالیت در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مشمول بیمه اجباری هستند و کارفرمایان موظف به ارسال فهرست آنان و پرداخت حق بیمه مربوطه هستند.
مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی همچنین در خصوص بیمه ایرانیان خارج از کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه جمعیتی بالغبر ۳.۵ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند، برای بیمه کردن این هموطنان ادارهکل اتباع این سازمان نسبت به راهاندازی ٢١ کارگزاری در خارج از کشور اقدام کرده است و حوزه شناسایی جامعه هدف و امور مربوط به نامنویسی، اخذ درخواست، انجام تعهدات کوتاهمدت مانند هزینههای کفنودفن، اروتز و پروتز و تعهدات بلندمدت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان ازجمله وظایف کارگزارهای تأمین اجتماعی در خارج از کشور است.
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