تیم کشتی آزاد روسیه قهرمان جهان شد/ ایران در جایگاه ششم ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان جهان روزهای ۲۸ مهر تا اول آبان ماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد که در پایان تیم ایران توسط حسن یزدانی، علیرضا کریمی و پرویز هادی در اوزان ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.

در این رقابت ها تیم های روسیه، آمریکا و گرجستان به ترتیب اول تا سوم شدند و تیم ایران نیز در جایگاه ششم ایستاد. تیم کشورمان سال گذشته در فرانسه نهم شده بود.

نتایج کشتی گیران کشورمان و رده بندی تیمی و انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم رضا اطری در دور اول مقابل باخبایار اردنبات دارنده مدال برنز جهان و طلای بازی های آسیایی از مغولستان با نتیجه ۶ بر یک به پیروزی رسید وی در دور دوم مقابل ولادیسلاو آندریف دارنده مدال برنز جهان و اروپا از بلاروس با نتیجه ۵ بر ۵ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریف ژاپنی، اطری از دور رقابت ها کنار رفت و یازدهم شد.



در وزن ۶۱ کیلوگرم محمدباقر یخکشی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر عباس رحمان اف دارنده مدال برنز آسیا از ازبکستان را مغلوب کرد وی در دور بعد در مصاف با خولیس بونه رودریگوئز دارنده مدال برنز جهان از کوبا در حالی که سه ثانیه به پایان کشتی مانده بود و از حریف با نتیجه ۸ بر ۶ پیش بود، با نتیجه ۱۰ بر ۸ مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال وی به گروه بازنده ها رفت. یخکشی در این گروه با ایوان گویدا از رومانی را با نتیجه ۱۱ بر یک شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار مقابل جوزف کولون از آمریکا با نتیجه ۱۳ بر ۲ شکست خورد و پنجم شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم امیرحسین مقصودی در دور نخست مقابل ولادمیر خینچیگاشویلی قهرمان جهان و المپیک از گرجستان با نتیجه ۷ بر ۳ مغلوب شد و با توجه به شکست خنچیگاشویلی مقابل کشتی گیر روس، مقصودی حذف و بیستم شد.



در وزن ۷۰ کیلوگرم یونس امامی در دور نخست مقابل تیموراز سالکازانوف از اسلواکی با نتیجه ۷ بر ۷ مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دوم مقابل زورابی یاکوبیشویلی دارنده مدال طلای جهان از گرجستان، امامی از دور مسابقات کنار رفت و نوزدهم شد.



در وزن ۷۴ کیلوگرم مصطفی حسین خانی در دور نخست مقابل دی لومائو از جزایر پالائو با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید وی در دور دوم مقابل جردن باروز قهرمان جهان و المپیک از آمریکا در حالی که با نتیجه ۳ بر ۳ پیش بود در ثانیه های پایانی با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد و با توجه به باخت ۵ بر ۵ باروز مقابل سیداکوف روس، حسین خانی از دور رقابت ها کنار رفت و سیزدهم شد.



در وزن ۷۹ کیلوگرم عزت اله اکبری در دور اول جانی بور دارنده مدال نقره زیر ۲۳ سال اروپا از فرانسه را با نتیجه ۱۰ بر ۲ مغلوب کرد وی در دور دوم مقابل سوسوکه تاکاتانی دارنده مدال نقره جهان از ژاپن با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. اکبری در این مرحله مقابل گریگور گریگوریان از ارمنستان با نتیجه ۷ بر ۴ به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این دیدار مقابل جبرئیل حسن اف دارنده مدال برنز المپیک و جهان از آذربایجان با نتیجه ۳ بر ۳ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. اکبری در دیدار رده بندی مقابل علی شعبان اف دارنده مدال برنز جهان از کشور بلاروس در یک کشتی نزدیک با نتیجه ۸ بر ۸ شکست خورد و پنجم شد.



در وزن ۸۶ کیلوگرم حسن یزدانی در دور اول مقابل دیوید تیلور از آمریکا با نتیجه ۱۱ بر ۶ مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، وی به گروه بازنده ها رفت. یزدانی در این گروه ابتدا حاجی رجب اف از بلاروس را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت وی در دور بعد مقابل یوریسکی توربلانکا کورالتا از کوبا با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار در مصاف با داورن کوراگلیف از کشور روسیه با نتیجه ۱۱ بر ۵ به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.



در وزن ۹۲ کیلوگرم علیرضا کریمی در دور نخست ریکاردو بائز از آرژانتین را با نتیجه ۱۳ بر صفر شکست داد وی در دور دوم مقابل شریف شریف اف دارنده مدال طلای المپیک و جهان از آذربایجان با نتیجه ۷ بر صفر به پیروزی دست یافت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. کریمی در این مرحله باتیربک چاکالوف از روسیه را با نتیجه ۱۲ بر یک مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب جی دن کاکس دارنده مدال برنز المپیک و جهان از آمریکا شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار مقابل داتو مارساگیشویی دارنده مدال برنز المپیک از کشور گرجستان با نتیجه ۱۲ بر یک پیروز شد و به مدال برنز دست یافت.



در وزن ۹۷ کیلوگرم مجتبی گلیج در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل اصلان بک آلبوروف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریف گرجستانی، گلیج نیز حذف و بیست و چهارم شد.



در وزن ۱۲۵ کیلوگرم پرویز هادی در دور اول روبرت باران دارنده مدال برنز اروپا از لهستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم مقابل ابراگیم سعیداف دارنده مدال برنز المپیک از بلاروس با نتیجه ۱۱ بر ۲ به پیروزی رسید و در مرحله یک چهارم نهایی نیز در یک کشتی حساب شده با نتیجه ۳ بر ۲ از سد طاها آکگول قهرمان جهان و المپیک از کشور ترکیه گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. هادی در این مرحله در مقابل گنو پتریاشویلی قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از گرجستان با نتیجه ۱۳ بر ۶ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار آنزور خیزریف از روسیه را با نتیجه ۱۱ بر ۲ از پیش رو برداشت و به مدال برنز رسید.



رده بندی انفرادی مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- زائور اوگویف (روسیه) ۲- نورسلیم سانایف (قزاقستان) ۳- یوکی تاکاهاشی (ژاپن) و سلیمان آتلی (ترکیه) ... ۱۱- رضا اطری (ایران)

۶۱ کیلوگرم: ۱- خولیس بونه رودریگوئز (کوبا) ۲- گادجی مراد رشیداف (روسیه) ۳- جوزف کولون (آمریکا) و توشینتولگا تومنبیلگ (مغولستان) ۵- محمدباقر یخکشی

۶۵ کیلوگرم: ۱- توکوتو اتوگورو (ژاپن) ۲- باجرانگ (هند) ۳- احمد چاکایف (روسیه) و الخاندرو توبیر والدز (کوبا) ... ۲۰- امیرحسین مقصودی (ایران)

۷۰ کیلوگرم: ۱- ماگومد رسول گازی ماگموف (روسیه) ۲- آدام باتیروف (بحرین) ۳- زورابی یاکوبیشویلی (گرجستان) و فرانکلین کاستیلو (کوبا) ... ۱۹- یونس امامی (ایران)

۷۴ کیلوگرم: ۱- زائوربک سیداکوف ۲- آوتاندیل کنتچادزه (گرجستان) ۳- بکزاد عبدالرحمن اف (ازبکستان) و جردن باروز (آمریکا) ... ۱۳- مصطفی حسین خانی (ایران)

۷۹ کیلوگرم: ۱- کایل داک (آمریکا) ۲- جبرئیل حسن اف (آذربایجان) ۳- احمد گادجی ماگمدوف (روسیه) و علی شعبان اف (بلاروس) ۵- عزت اله اکبری (ایران)

۸۶ کیلوگرم: ۱- داوید تایلور (آمریکا) ۲- فاتح اردین (ترکیه) ۳- تیموراز فریف (اسپانیا) و حسن یزدانی (ایران)

۹۲ کیلوگرم: ۱- جی دن کاکس (آمریکا) ۲- ایوان یانکوفسکی (بلاروس) ۳- علیرضا کریمی (ایران) و آتسوشی ماتسوموتو (ژاپن)

۹۷ کیلوگرم: ۱- عبدالرشید سعداله یف (روسیه) ۲- کایل اسنایدر (آمریکا) ۳- الیزبار اودیکادزه (گرجستان) و آبراهام دی خسوس روانو (کوبا) ... ۲۴- مجتبی گلیج (ایران)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- گنو پتریاشویلی (گرجستان) ۲- ژی وی دنگ (چین) ۳- پرویز هادی (ایران) و نیکولاس گویازدوفسکی (آمریکا)



رده بندی تیمی: ۱- روسیه ۱۷۸ امتیاز ۲- آمریکا ۱۵۰ امتیاز ۳- گرجستان ۱۰۵ امتیاز ۴- کوبا ۶۷ امتیاز ۵- ژاپن ۶۷ امتیاز ۶- ایران ۶۵ امتیاز ۷- مغولستان ۵۷ امتیاز ۸- ترکیه ۵۳ امتیاز ۹- آذربایجان ۴۴ امتیاز ۱۰- بلاروس ۴۱ امتیاز