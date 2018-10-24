دیداری که تکلیف ندارد/ جنگ اسلام آباد و مس برای صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از سی و یکمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان از فردا پنجشنبه سوم آبان ماه با برگزاری دیدار بین دو تیم فراز بام خائیز دهدشت و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان آغاز و در روز جمعه با برگزاری چهار دیدار دیگر پیگیری خواهد شد.

در این هفته تیم نفت وگاز گچساران میزبان تیم هیات هندبال نجف آباد اصفهان است. تیم زاگرس اسلام آباد غرب که در اولین حضورش در لیگ در صدر جدول رده بندی تکیه زده در خانه خود میزبان مس کرمان است. برنده این دیدار تکلیف تیم صدرنشین لیگ در هفته سوم را مشخص خواهد کرد.

تیم سربداران سبزوار نیز میزبان نماینده اراک است؛ تیمی که بازی هفته اولش در مسابقات معوق ماند. بازی دوم این تیم در خانه با عدم حضور بازیکنان اراک لغو شد و نتیجه اش به جلسه کمیته انضباطی کشیده شده است. در حالیکه هنوز خبری مبنی بر مشخص شدن تکلیف نهایی این تیم اعلام نشده فدراسیون هندبال در برنامه هفته سوم لیگ، بازی این تیم را درج کرده است.

تیم ذوب آهن اصفهان نیز در آخرین بازی هفته میزبان تیم نیروی زمینی کازرون است.

برنامه کامل این هفته از رقابتها به این ترتیب است:

* پنجشنبه ۳ آبان ماه:

فراز بام خائیز دهدشت- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

* جمعه ۴ آبان ماه :

نفت و گاز گچساران – هیات نجف آباد

زاگراس اسلام آباد – مس کرمان

سربداران سبزوار – اراک

ذوب آهن اصفهان – نیروی زمینی کازرون ( ساعت ۱۷)

رده بندی لیگ رتبه بندی تیم ها به این ترتیب است :

۱- زاگرس اسلام آباد۴ امتیاز

۲- صنعت مس کرمان ۴ امتیاز

۳- فرازم بام خائیز دهدشت یک بازی ۲ امتیاز

۴- نیروی زمینی کازرون ۲ بازی ۲ امتیاز

۵- فولادمبارکه سپاهان اصفهان یک بازی ۲ امتیاز

۶- نفت و گاز گچساران ۲ بازی بدون امتیاز

۷- هیات نجف آباد یک بازی بدون امتیاز

۸- اراک بدون بازی بدون امتیاز

۹- سربداران سبزوار دو بازی و بدون امتیاز

۱۰- ذوب آهن اصفهان یک بازی و بدون امتیاز