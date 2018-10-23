به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی عصر سه‌شنبه در نشست با مدیران مدارس منطقه سعدآباد با اشاره به اینکه مردم همراهی مطلوبی را با آموزش و پرورش داشته اند اظهار داشت: اگر همراهی مردم در کنار ما حس نمی شد امکان بازگشایی مدارس را به نحو مناسب نداشتیم.

کرمی ادامه داد: در کشور های توسعه یافته آموزش و پرورش در برنامه ریزی خرد و کلان به عنوان اولویت قلمداد می شود و این ضرورت در کشور ما نیز حس می شود و نیاز است که آموزش و پرورش را با نگاه جدی تری دنبال کنند.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش دستگاهی سازنده است که به همه دستگاه ها مرتبط است ابراز داشت: خروجی آموزش و پرورش، سکان داران آینده این کشور خواهند بود و همه مشاغل از آورده های آموزش و پرورش نیرو جذب خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: با توجه به کمبودهای زیادی که در آموزش و پرورش وجود دارد همه ما باید به عنوان نماینده ای از فرهنگیان در هر جایی که صاحب تریبونی شدیم این مسئله را عنوان کنیم تا مسئولان را نسبت به شرایط و مشکلات مدرسه آگاه سازیم.

در کنار فرهنگیان هستیم

وی تصریح کرد: مدیر مدرسه باید نقش تربیتی خود را ایفا کند اما به علت وجود کمبودها، مدیر نقش تدارکاتی را به خود می گیرد و از وظیفه اصلی خود دور می شود که این خود مشکل آفرین خواهد بود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه فریاد معلمان برای امروز نیست و برای فرزندان این مرزبوم است خاطرنشان کرد: به عنوان یک نیروی فرهنگی در هر جایی که همکاران ما مطالبه گری مدنی داشته باشند در کنار آن ها تمام قد خواهم ایستاد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بیان داشت: ما فرهنگیان با توجه به اینکه رسالت معلمی را پذیرفتیم با وجود همه مشکلات معیشتی هیچ کوتاهی در تعلیم و تربیت دانش آموزان نخواهیم داشت.

کرمی با بیان اینکه شورای مدرسه به عنوان اصلی ترین نهاد در مدرسه قدرت برنامه ریزی دارد اضافه کرد: مدیران مدارس این شورا را اجرایی کنند و در چهارچوب قانون برای دانش آموزان در طول یکسال تحصیلی برنامه ای تدوین کنند.

وی با بیان اینکه مدرسه به عنوان صف مقدم آموزش و پرورش فعالیت می کند و باید خود مدارس تصمیم گیری بیشتری برای فعالیت های خود داشته باشند افزود: برنامه یک سال تحصیلی از بالا به پایین ابلاغ می شود که با این شرایط سیستم آموزشی نیاز به اصلاح دارد و نیاز است در این موضوع تمرکز زدایی شود.

اجرای طرح تقویت بنیه علمی

دبیر شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه اگر ما خواهان مشارکت خانواده ها هستیم صرفا نباید نگاه مالی به آنان داشته باشیم ابراز داشت: انجمن اولیا و مربیان نقش مشارکتی در مدرسه دارد و در تصمیم گیری و تصمیم سازی نیز نقش آفرین است و مدارس باید به خوبی از ظرفیت اولیا استفاده کنند.

وی یادآور شد: بیشترین مدارس تخریبی استان در شهرستان تنگستان و منطقه سعدآباد است که با توجه به مشکلات اقتصادی باید از ظرفیت خیرین در این موضوع استفاده شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان در استان دوباره اجرایی خواهد شد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده ۱۲ درصد اعتبارات این طرح به زودی ابلاغ و ۷۰ درصد آن به روستاهای بخش‌های مختلف استان بوشهر تخصیص می‌یابد.

کرمی، با بیان اینکه توزیع این اعتبار در کمیته تخصصی انجام می‌شود گفت: اعتبارات اجرای طرح تقویت بنیه تحصیلی دانش آموزان به تناسب دانش آموزان اختصاص می‌یابد.

وی، با بیان اینکه ۳۳ مدرسه در استان بوشهر هر کدام زیر ۵ نفر دانش آموز دارند خاطر نشان کرد: کوچکترین مدرسه روستایی در کوه‌های دوراهک بندر دیر دارای یک دانش آموز با یک معلم است.

کمبود امکانات آموزشی

رئیس آموزش و پرورش منطقه سعدآباد نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: در منطقه سعدآباد شش هزار و ۶۳۸ دانش آموز در دوره های تحصیلی، پیش دبستانی و آموزش و پرورش استثنایی تحصیل می کنند که از این تعداد ۴۶۸ دانش آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند.

عبدالنبی امیری با بیان اینکه ۶۰ نفر از دانش آموزان این منطقه در دانشگاه های دولتی قبول شده اند تصریح کرد: پژوهسرای منطقه با همت همکاران موفق به کسب مقام سوم کشوری شده است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل کمبود امکانات آموزشی و کمک آموزشی در منطقه خیلی از د انش آموزان مستعد منطقه به مناطق همجوار مهاجرت کرده اند.