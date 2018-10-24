به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نیکسرشت شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان زنجان با بیان اینکه دستگاهها برای ایجاد اشتغال نباید برنامهریزیهای احساسی داشته باشند، افزود: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که دستگاهها باید بر اساس توان برای ایجاد اشتغال برنامهریزی کرده و به هیچ وجه به دنبال برنامهریزی احساسی نباشند.
وی با اشاره به اینکه برنامهریزی دستگاهها در زمینه ایجاد اشتغال باید به گونهای باشد که قادر باشند این برنامه را عملیاتی کنند، ادامه داد: ایجاد بیش از ۱۲ هزار شغل در بخش طرحهای تکلیفی و نیز بیش از ۲۱ هزار شغل در سایر بخشها طبق برنامههای اعلام شده از سوی دستگاهها پیشبینی شده است.
مدیر پارک علم و فناوری استان زنجان نیز در ادامه این جلسه، از جذب و استقرار ۳۵ واحد فناور در پارک علم و فناوری استان زنجان برای ایجاد اشتغال خبر داد و گفت: بحث ایجاد اشتغال یکی از مهمترین دغدغههای امروز جامعه بهشمار میرود که ما نیز به نوبه خود در صدد تحقق برنامههای پیشبینی شده در این راستا هستیم، به همین خاطر با استقرار این تعداد واحد فناور در پارک، برای ۱۹۰ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
داوود مرادخانی با بیان اینکه از ابتدای امسال ۱۵ شرکت به جمع ۴۵ شرکت دانشبنیان استان زنجان اضافه شده و امروز شاهد فعالیت ۶۰ شرکت دانشبنیان در استان هستیم، اظهار کرد: با وجود اینکه پارک علم و فناوری در استان زنجان دیرتر از سایر استانها راهاندازی شده است، اما با این حال سعی داریم در حوزه اشتغال گامهای بلندی برداشته و سهم ارزندهای نیز در این زمینه داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه اجازه نخواهیم داد راهاندازی با تاخیر پارک علم و فناوری در استان، ما را از اهدافمان در حوزه اشتغال دور کند، افزود: یکی از برنامههایی که قرار است پاییز امسال به اجرا گذاشته شود، برگزاری نخستین دوره کارآفرینی کسب و کار است که برای حضور در این کارگاه ۱۵۰ تیم ثبتنام کردهاند.
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