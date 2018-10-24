پردیس سینمایی «پیروزی» در حال طی روند فنی است

افشین آزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حوزه هنری یک نهاد عمومی است در حالی که سینما به بخش خصوصی واگذار شده است، اظهار داشت: اگرچه سینما پیروزی در زلزله آسیب دید اما مسئولین دولتی به طور مستقیم در برپایی سینما وظیفه ای ندارند با این حال بایداقدامات لازم فنی و قانونی برای برپایی سینما انجام شود.

وی افزود: اقدامات فنی برای تکمیل سینما پیروزی زمان بر است و تنها داشتن زمین کافی نیست بلکه به مجوز قانونی ساخت، تهیه نقشه کار و تامین اعتبار و هزینه های لازم نیازمند است.

رییس حوزه هنری کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر در حال انجام امورات قانونی سینما هستیم گفت: در حال برطرف کردن مشکلات قانونی از طریق ثبت اسناد و شهرداری هستیم تا اقداماتی برای اعلام تراکم انجام شود به این معنی که چقدر قدرت مانور در ساختمان برای ساخت و ساز و متراژ وجود دارد.

وی افزود: تیم تخصصی و فنی پای کار هستند و پردیس های مختلف سینمایی را دیدند و مستندات مجتمع های خارج کشور را مطالعه کردند و منتظر هستیم پس از طی مراحل قانونی طرح مطالعاتی را از سرگیریم.

به گفته آزادی، استاندار کرمانشاه نیز برای تامین بخشی از اعتبار اعلام آمادکی کرده است اما باید مراحل قانونی و فنی پروژه طی شود.

وی بیان کرد: پردیس سینمایی فقط یک پروژه از مجموعه سینمایی است که سه سالن نمایش دارد و باید در کنار آن به پارکینگ و پلاتو برای نمایش و بخشهای دیگر نیز توجه کرد.

رییس حوزه هنری کرمانشاه تصریح کرد: همچنان برای تکمیل سینما پیروزی و ساخت پردیس های سینمایی اراده جدی داریم اگر اتفافی جز این می افتاد می شد نتیجه دیگری گرفت اما تا به امروز شایعاتی که هست فاقد سندیت می باشد.