۷ هزار تن انگور از باغات کامیاران برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، بهرام کوشکی اظهارداشت: شهرستان کامیاران با بیش از پنج هزار هکتار باغ، از مناطق برتر استان کردستان در تولید محصولات باغی است.

وی با بیان اینکه در این شهرستان ۴۱۰ هکتار باغ انگور آبی و ۹۱۰ هکتار باغ انگور دیم وجود دارد، افزود: در شرایط عادی بطور متوسط از هر هکتار آنگور آبی ۱۶ تن و انگور دیم هفت تن محصول برداشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۲ هزار و ۱۲۴ تن انگور در این شهرستان برداشت شد، ادامه داد: امسال با توجه به سرمازدگی و بارش تگرگ در زمان گلدهی و تشکیل میوه بیش از ۲۵ درصد کاهش در تولید انگور داریم.

کوشکی نیاز کم انگور به آب را ظرفیت مناسب برای استفاده بهینه از زمین های دیم شهرستان دانست و یادآور شد: در برنامه توسعه باغات دیم، کامیاران یک هزار هکتار سهمیه دارد که تاکنون ۹۰۰ هکتار زمین برای اجرای این طرح شناسایی و مکان یابی شده است.

وی بیان کرد: کشت محصول انگور به شکل ایستاده نسبت به حالت پشته ای و یا سنتی در باغات مزایای زیادی دارد که افزایش راندمان آبیاری تا ۹۰ درصد، افزایش کیفی و کمی محصول تولیدی، مبارزه با آفت و علف های هرز از جمله مزایای آن است و جهاد کشاورزی این شیوه را به باغداران آموزش می دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران ارقام انگور منطقه را رشه، عسکری، کشمشی، فخری و صاحبی معرفی کرد و گفت: این انگورها به دلیل کیفیت بالایی که دارند به صورت تازه خوری، تهیه آبغوره و فرآوری سرکه سنتی استفاده می شوند.