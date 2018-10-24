به گزارش خبرنگار مهر، این بیست و هشتمین دوره مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور است که از فردا (پنجشنبه) آغاز می‌شود و برای برگزاری دیدارهای نهایی و تعیین قهرمان تا سال آینده ادامه خواهد داشت.

پتروشیمی بندر امام (ره)، نفت آبادان، آویژه صنعت مشهد، دانشگاه آزاد، پگاه ایران، رعد پدافند هوایی دزفول، ذوب‌آهن اصفهان، نیروی زمینی و شهرداری گرگان، تیم‌هایی هستند که برای این فصل از مسابقات اعلام آمادگی کرده و حضورشان قطعی است؛ برخلاف تیمی مانند شهرداری تبریز که با وجود اعلام آمادگی اولیه همچنان بلاتکلیف است.

شهرداری تبریز که سال گذشته اولین حضور در لیگ برتر را با قهرمانی به پایان رساند، برای لیگ ۹۸-۹۷ نیز اعلام آمادگی کرد اما به دلیل برخی مسائل باشگاهی و استانی، هنوز وضعیت خود را برای شرکت در لیگ نهایی نکرده، طوری که ترکیب کادر فنی این تیم هم مشخص نیست.

علاوه بر این، مهرام هم در لیگ امسال شرکت ندارد. مهرام که پرافتخارترین تیم باشگاهی بسکتبال است، پس از چند دوره غیبت سال گذشته مجدداً وارد مسابقات شد و تا فینال و کسب نایب قهرمانی هم پیش رفت. مهرامی‌ها برای لیگ امسال هم اعلام آمادگی کرده‌اند اما خیلی زود تصمیم خود را تغییر داده و از این حضور صرف‌نظر کردند.

به این ترتیب و با توجه به وضعیت نامشخص تبریزی‌ها، لیگ جدید بسکتبال در غیاب فینالیست‌های دوره گذشته آغاز می‌شود. علاوه بر مدافعان قهرمانی و نایب قهرمانی، دو مربی همیشه مطرح و تیم‌دار نیز در لیگ امسال غایب هستند.

مصطفی هاشمی که سال گذشته با مهرام به فینال رسید، یکی از این مربیان است. مهران شاهین‌طبع سرمربی تیم ملی بسکتبال که سال گذشته هدایت پتروشیمی را عهده‌دار بود نیز دیگر مربی غایب در لیگ جدید است.

امسال هدایت پتروشیمی را مهران حاتمی عهده‌دار شده که قبل از شاهین‌طبع، سرمربی تیم ملی بسکتبال بود. البته به جز غیبت تیم‌ها و مربیان مدعی، لیگ امسال شاهد بازگشت ستاره‌ای مانند مهدی کامرانی که طی سال‌های گذشته در لیگ چین دست به توپ بود، امسال با شیمیدر در مسابقات باشگاهی به میدان می‌رود.

شیمیدر پس از یک سال غیبت، امسال دوباره تصمیم به تیم‌داری بسکتبال را گرفت و با صرف هزینه‌های بالا و جذب نفراتی همچون آرمان زنگنه، محمد جمشیدی و مهدی کامرانی، در لیگ شرکت می‌کند؛ این تیم اخیراً در اردوی ترکیه حاضر شد تا نشان دهد برای لیگ امسال کاملاً با برنامه است.

البته به نظر می‌رسد که مدعی‌ترین تیم لیگ بسکتبال، پتروشیمی باشد؛ تیمی که ۸ ملی‌پوش و از جمله بهنام یخچالی، نوید رضایی، فرید اصلانی، ارسلان کاظمی، روزبه ارغوان، میثم میرزایی و اصغر کاردوست را در ترکیب دارد و با همین ترکیب هم گام بلندی برای کسب بهترین نتایج برداشته است.

البته پتروشیمی هم مانند خیلی از تیم‌ها هنوز از سهمیه قانونی خود برای جذب بازیکن خارجی استفاده نکرده است. در واقع شهرداری گرگان تنها تیم لیگ برتری است که مسئولانش اعلام کرده‌اند با یک بازیکن خارجی قرارداد بسته است اگرچه نام وی را هنوز اعلام نکرده‌اند.

در هر صورت و با این شرایط، بیست و هشتمین دوره لیگ باشگاهی بسکتبال از فردا آغاز می‌شود.

طبق قرعه‌کشی انجام شده، برنامه هفته نخست رقابت‌ها بدین‌شرح است:

* ذوب‌آهن اصفهان ـ نفت آبادان

* پدافند رعد هوایی دزفول ـ پگاه ایران

* شهرداری گرگان ـ دانشگاه آزاد

* شیمیدر تهران ـ نیروی زمینی

* پتروشیمی بندر امام (ره) ـ آویژه صنعت