  1. استانها
  2. کرمان
۲ آبان ۱۳۹۷، ۸:۵۵

رئیس کل دادگستری کرمان:

اطاله دادرسی سم مهلکی برای عدالت است

اطاله دادرسی سم مهلکی برای عدالت است

کرمان - رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اطاله دادرسی سم مهلکی برای عدالت است که مردم از آن عذاب می کشند.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد سه شنبه شب در همایش روز کارشناس در جمع کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان  ضمن تبریک این روز به همه کارشناسان و متخصصان اظهار داشت: همه شما کارشناسان به خوبی واقف هستید که در جامعه انسانی به ویژه جامعه دینی از بعد ارزشی هیچ امری هم سنگ و در طراز عدالت قرار ندارد.

وی ادامه داد: درست نقطه مقابل این موضوع این است که هیچ امری به اندازه ظلم برای جامعه بشری و انسانی زیان بار و مخرب نیست.

موحد افزود: جامعه انسانی با کفر و بی دینی ممکن است باقی بماند اما با ظلم بقایی نخواهد داشت و قطعا  ظلم، یک جامعه را از هم فرو می پاشد و منجر به انهدام آن می شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه عدل به معنای این است که هر چیزی را در سرجایی خود قرار بگیرد، گفت:   خالق هستی همه امور را بر مبنایی عدل استوار ساخته است و شهید مطهری در وصل عدالت می گویند «در قرآن کریم از توحید گرفته تا معاد، از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، اهداف فردی تا اهداف بزرگ اجتماعی همه بر محور عدالت استوار هستند» عدل در قرآن هم دوش توحید و رشد معاد است.

وی عنوان کرد: هدف تشریح نبوت عدالت است یعنی انبیاء الهی مبعوث شدند تا در جامعه اقامه قسط و عدل شود و ما شایسته ترین و با کمال ترین فرد را کسی می دانیم که ویژگی عدالت را در خود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: سلامت جامعه را با عدالت می سنجیم و عدالت ارزش ذاتی دارد و به همین دلیل خدواند به ما امر می کند که قسط به عدالت داشته باشیم.

موحد تا کید کرد: شما کارشناسان رسمی دادگستری در شمار زیادی از پرونده های قضائی به عنوان امین و مشاور مورد وسوق  قضات برگزیده می شوید تا با اتکا بر تخصص، علم و تجربه ی حرفه ای که کسب کرده اید گره گشای مشکلات، اختلافات و  دعاویی مردم باشید.

وی بیان داشت: شما کارشناسان در عرصه عدالت قدم و قلم می زنید و اظهار نظر می کنید و هر نظری که بدهید، در نتیجه نظر شما عدالت اجرا شود اهداف انبیاء محقق شده و جامعه ما به سلامت نزدیک تر شده است و عدالت الهی در جامعه شکل گرفته است.

موحد ابراز داشت: اگر بر عکس خدای نکرده بر اساس نظر شما در این عرصه تسامهی صورت گیرد شما جامعه را به سمت ظلم و بی عدالتی سوق داده اید.

وی گفت: آسیب ها و تهدیدات، تشویقات از کانون های قدرت و کانون های ثروت که کارگزاران عدالت را مورد هدف قرار می دهد  کم نیستند و ما از طرق مختلف مورد تهدید و آسیب قرار داریم و لذا در این عرصه احتمال خطا، لغزش و غفلت بالا است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: باید بدانیم جزء با زینت تقوا، اتکا به قدرت لایزال خداوند و دین مداری امکان حرکت صحیح در این مسیر را نخواهیم داشت.

موحد با اشاره به اینکه کارشناسی یک شغل مانند دیگر شغل ها نیست، تصریح کرد: کارشناسی یک تخصص، تبحر، مهارت فنی در رشته خاصی است بنابراین قانون گذار کارشناسی را شغل نمی داند. به همین دلیل کارشناسان چه در بخش دولتی و خصوصی که در اداره شاغل هستند به تصدی امر کارشناسی هم می توانند بپردازند.

وی ادامه داد: از نظر قانون گذار کارشناس کسی است که به عنوان یک مشورت علمی و تخصص که به عدالت کمک می کند آن را مورد توجه قرار داده است و شما باید به اهمیت و جایگاه واقعی کارشناسی خود پی ببرید.

موحد تصریح کرد: اطاله دادرسی سم مهلکی برای عدالت است که مردم از آن عذاب می کشند.

موحد عنوان کرد: تاکید می کنم کارشناسان، از ورود و اظهار نظر در اموری که ماهیت قضائی دارد و جزء وظایف و اختیارات قضات است جدا اجتناب کنند.

مدیرکل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: یکی از مسائل و گلایه های که وجود دارد دریافت وجه اضافی و مازاد بر تعرفه و یا مبلغی که دادگاه تعیین کرده است جرم و خلاف قانون است و نباید این اتفاق رخ دهد.

وی با اشاره به اینکه شما کارشناسان باید امانت دار و راز دار مردم  باشند، گفت: گاهی مردم اسرار و مسائل خصوصی خود را با شما در میان می گذارند. امین اطلاعات مردم باشید و اطلاعات و اسناد و مدارک مردم را در اختیار کسانی که در پرونده و موضوع سندی ندارند قرار ندهید.

کد مطلب 4439832

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار