محمد بن سلمان امروز در نشست اقتصادی ریاض سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کمیته برگزاری نشست اقتصادی عربستان اعلام کرد که محمد بن سلمان ولیعهد این کشور قرار است در جلسه امروز این نشست سخنرانی کند.

در بیانیه این کمیته آمده است که در جریان این جلسه با حضور سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین در خصوص مسائل مربوط به اقتصاد کشورهای عربی گفتگو خواهد شد.

روزنامه سبق نیز گزارش داد که قرار است بن سلمان در این جلسه در خصوص یک قرارداد مهم که پیشتر در خصوص آن صحبت کرده بود سخنرانی کند.

ریاض از روز گذشته میزبان این نشست اقتصادی در میان تحریم گسترده آن از سوی کشورهای جهان به دنبال ترور جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی در استانبول است.

روسیا الیوم روز گذشته گزارش داد که در میان تحریم گسترده نشست موسوم به طرح آینده سرمایه گذاری (داووس صحرا) افتتاحیه این نشست در غیاب محمد بن سلمان ولیعهد عربستان برگزار شد.

اندکی پس از شروع به کار این نشست ولیعهد عربستان به محل برپایی این نشست آمد و در کنار عبدالله دوم پادشاه اردن حضور یافت. رسانه های سعودی هم از دیدار وی در حاشیه این نشست با عمران خان نخست وزیر پاکستان خبر دادند؛ اما با گذشت نیم ساعت بن سلمان سالن جلسه را ترک کرد و این همزمان با اخباری درباره لغو سخنرانی بن سلمان در این نشست بود.