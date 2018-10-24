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۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۱۹

شهرداری ورامین نماینده ایران در جام جهانی تکواندو

شهرداری ورامین نماینده ایران در جام جهانی تکواندو

قهرمان دوره قبل رقابت‌های لیگ برتر تکواندو به نمایندگی از ایران در جام جهانی فجیره شرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی تکواندو سوم و چهارم آذرماه به میزبانی امارات و در فجیره برگزار خواهد شد و فدراسیون تکواندو کشورمان شهرداری ورامین را عنوان قهرمان دوره قبل رقابتهای لیگ برتر را به عنوان نماینده کشورمان برای حضور در این مسابقات معرفی کرده است. 

در دوره قبل این مسابقات نیز دانشگاه آزاد که سال ۹۵ قهرمان لیگ برتر شده بود به عنوان نماینده ایران معرفی و موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

همین تجربه باعث شد تا فدراسیون تکواندو این بار شهرداری ورامین را به فدراسیون جهانی معرفی کند.

البته شنیده می شود در ابتدا فدراسیون تکواندو به دانشگاه آزاد پیشنهاد حضور در این رقابتها را داده بود که با توجه به مشکلات مالی، مسئولان این تیم این پیشنهاد را رد کردند. در نهایت شهرداری ورامین با ارسال نامه ای به فدراسیون با این پیشنهاد موافقت کرده و قرار است راهی فجیره شود. 

جام جهانی به شیوه ای متفاوت برگزار می شود که پیام خانلرخانی سرمربی شهرداری ورامین باید تیم خود را در مدت زمان باقی مانده تا این رقابتها آماده مبارزه با تیم های قدرتمندی چون روسیه، فرانسه، کره جنوبی، چین و ... کند. 

کد مطلب 4439840

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