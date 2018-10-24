۸۰۰ کارشناس رسمی دادگستری در کرمان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس پورسیدی سه شنبه شب در مراسم گرامیداشت روز کارشناس در جمع کارشناسان رسمی دادگستری اظهار داشت: کارشناس دست عدالت در ترازوی قضاوت است.

وی افزود: کارشناسی که ردای تخصص و تعهد به تن کرده می داند هر کلام و نظر او اگر از سر عدالت باشد می تواند اعتماد در جامعه را که محصول تخصص و تعهد است محقق کند.

پور سیدی عنوان کرد: در اول آبان ماه سال ۵۸ لایحه استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری به تصویب شورای عالی انقلاب رسید .

وی گفت: در حال حاضر ۳۱ کانون کارشناسان رسمی دادگستری با ۲۴ هزار نفر عضو و با ۷۵ رشته کارشناسی در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند و استان کرمان در ۴۶ رشته کارشناسی بیش از ۸۰۰ نفر کارشناسی رسمی دارد.

رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان تصریح کرد: علاوه بر کارشناسان فوق بیش از ۲۰۰ نفر کارشناس رسمی پذیرفته شده که در حال گذراندن مراحل گزینش کمیسیون ماده ۱۳ هستند.

پورسیدی بیان داشت: کارشناس رسمی باید مراحل کتبی، مصاحبه تخصصی، احراز صلاحیت ماده ۱۳، مصاحبه تخصصی، شفاهی و آموزش های تخصصی تکمیلی را فرا بگیرد.