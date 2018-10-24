  1. استانها
  2. کرمان
۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۱۰

رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرمان:

۸۰۰ کارشناس رسمی دادگستری در کرمان حضور دارند

۸۰۰ کارشناس رسمی دادگستری در کرمان حضور دارند

کرمان - رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان گفت: استان کرمان در ۴۶ رشته کارشناسی بیش از ۸۰۰ نفر کارشناسی رسمی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس پورسیدی سه شنبه شب در مراسم گرامیداشت روز کارشناس در جمع کارشناسان رسمی دادگستری اظهار داشت: کارشناس دست عدالت در ترازوی قضاوت است.

وی افزود: کارشناسی که ردای تخصص و تعهد به تن کرده می داند هر کلام و نظر او اگر از سر عدالت باشد می تواند اعتماد در جامعه را که محصول تخصص و تعهد است محقق کند.

پور سیدی عنوان کرد: در اول آبان ماه سال ۵۸ لایحه استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری به تصویب شورای عالی انقلاب رسید .

وی گفت: در حال حاضر ۳۱ کانون کارشناسان رسمی دادگستری با ۲۴ هزار نفر عضو و با ۷۵ رشته کارشناسی در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند و استان کرمان در ۴۶ رشته کارشناسی بیش از ۸۰۰ نفر کارشناسی رسمی دارد.

رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان تصریح کرد: علاوه بر کارشناسان فوق بیش از ۲۰۰ نفر کارشناس رسمی پذیرفته شده که در حال گذراندن مراحل گزینش کمیسیون ماده ۱۳ هستند.

پورسیدی بیان داشت: کارشناس رسمی باید مراحل کتبی، مصاحبه تخصصی، احراز صلاحیت ماده ۱۳، مصاحبه تخصصی، شفاهی و آموزش های تخصصی تکمیلی را فرا بگیرد.

کد مطلب 4439847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها