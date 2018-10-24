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۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۱۹

با حکم طهرانچی؛

سرپرست واحد بین‌المللی خرمشهر- خلیج فارس دانشگاه آزاد منصوب شد

سرپرست واحد بین‌المللی خرمشهر- خلیج فارس دانشگاه آزاد منصوب شد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی خرمشهر ـ خلیج فارس را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی عبدالرضا عطاشی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی خرمشهر ـ خلیج فارس منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: «بنا به پیشنهاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی خرمشهر ـ خلیج فارس» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

همچنین محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در نامه‌ای جداگانه از تلاش های مهدی بصیرت سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر ـ خلیج فارس تقدیر کرد.

کد مطلب 4439854

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