به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی عبدالرضا عطاشی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی خرمشهر ـ خلیج فارس منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: «بنا به پیشنهاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی خرمشهر ـ خلیج فارس» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

همچنین محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در نامه‌ای جداگانه از تلاش های مهدی بصیرت سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر ـ خلیج فارس تقدیر کرد.