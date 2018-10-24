قانون بازنشستگان از لحاظ زمانی بدترین عملکرد را خواهد داشت

سید شهابالدین چاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به موضوع منع بهکارگیری استانداران بازنشسته تصریح کرد: این قانون به لحاظ زمانی بدترین عملکرد را میتواند به همراه داشته باشد اما قانونی که تصویبشده و اکثریت مجلس آن را پذیرفتند و اینکه هرکسی باسلیقه خودش آن را دور بزند منطقی نیست.
وی بابیان اینکه قطعاً مجلس و دولت تبعات طرح را موردسنجش قرار دادهاند، افزود: هدف از اجرای این طرح بهکارگیری نیروهای تازهنفس محسوب میشود اما تصور بر ایجاد تحول در بدنه کشور است، به هرحال بنده معتقد هستم میبایست از قانون تمکین کرد و دعا میکنم بهتر از ما را خدا برای مردم استان معین کند.
مرزهوایی دستاورد سفر روحانی به شاهرود
استاندار سمنان در دیگر بخش سخنان خود ضمن بیان اینکه اقدامات انجامشده در منطقه و شهرهای مختلف استان باید موردتوجه قرار گیرد، ابراز داشت: طبق آخرین گزارشها با توجه به جمعیت یکسوم اعتبارات علیرغم محدودیت منابع مالی استان سمنان برای پروژههای نیمهتمام شاهرود تخصیص دادهشده است.
چاوشی بابیان اینکه تهیه گزارش تفصیلی اقدامات انجامشده سطح استان در دستور کار است، افزود: شاهرود دارای ظرفیتهای بسیار وسیعی بهویژه در بخش گردشگری است که باید در حوزه عمرانی سهم متناسب با شرایط در اختیار روستاهای هدف گردشگری قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که برای صدور مرز هوایی شاهرود چه پیگیریهایی در تهران از جانب استانداری شده است، ابراز داشت: سفر ریاست جمهوری به استان و حضور ایشان میتواند سرچشمه تحولات بسیار خوبی برای منطقه باشد، در دولت و وزارت کشور اقدامات لازم برای صدور مرز هوایی نهایی شد که امیدوارم یکی از دستاوردهای خوب سفر رئیسجمهور همین باشد.
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