بیماری های گندم با «سلیاک» اشتباه نشود/علائم غیرسلیاکی را بشناسیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آزیتا گنجی، در آستانه برگزاری هجدهمین کنگره گوارش و کبد، در ارتباط با بیماری‌های وابسته به گندم، اظهار داشت: این بیماری‌ها طیف وسیعی را تشکیل می‌دهند که با مکانیسم های ایمنولوژیک و غیر ایمنولوژیک باعث ایجاد علائم و کاهش کیفیت زندگی بیماران می‌شوند و به طور کلی سلیاک و نان ‌سلیاک (حساسیت غیرسلیاکی وابسته به گلوتن) دو دسته عمده این بیماری‌ها هستند.

وی افزود: سلیاک بیماری ایمونولوژیک وابسته به گلوتن موجود در گندم و غلات بوده ولی در مورد حساسیت غیرسلیاکی وابسته به گندم مکانیسم ایجاد علائم وابسته به سیستم ایمنی و با ایجاد آنتی بادی و ایجاد خاطره این واکنش، در بدن نیست.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ادامه داد: شاید به دنبال ابتلا به عفونت‌های باکتریال و یا ویرال و یا تغییر در میکروبیون‌های روده گیرنده های سطح سلول تحریک شده ومنجر به افزایش نفوذ پذیری غشا سلول گردد که متعاقبا باعث تحریک ماکروفاژها و سایر سلول های موجود در زیر مخاط در مواجهه با ترکیبات موجود در دانه گندم شده و باعث ایجاد علائم گوارشی و خارج گوارشی در بیمار شود که این علائم شبیه به سلیاک است.

این فوق‌ تخصص بیماری‌های گوارش و کبد، گفت: علائم غیرگوارشی حساسیت غیرسلیاکی وابسته به گندم همچون کم‌خونی، درد استخوانی و عضلانی گیجی و منگی و علائم گوارشی شامل درد شکم، تهوع و نفخ است.

وی افزود: برای تشخیص این بیماری بعد از قطعی کردن عدم وجود سلیاک رژیم بدون گلوتن را برای بیمار آغاز می‌کنیم. اگر طی چند روز وضعیت رو به بهبود رفت و یا حداقل بیش از ۵۰ درصد کاهش علائم مختلف را نشان داد و در صورت مصرف مجدد گلوتن عود مجدد علائم دیده شد تقریبا از تشخیص بیماری مطمئن می گردیم .ولی مشکل بعدی ما تعیین طول درمان و یا زمان نیازمند به رعایت رژیم غذایی است که تاکنون مشخص و ثابت نشده است.

گنجی گفت: برخی از غذاها و میوه جات و سبزی هایی که محتوی Foodmap است نیز به علت عدم هضم و جذب می توانند علائم مشابهی بخصوص نفخ و درد شکم را ایجاد می کنند ولی در این بیماران علائم خارج گوارشی بروز نمی کند که باید برای تشخیص افتراقی مد نظر قرار گیرد.

هجدهمین کنگره بین المللی بیماری های گوارش و کبد توسط انجمن متخصصین گوارش و کبد با همکاری پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد ، ۹ الی ۱۱ آبان ۹۷ در مرکز بین المللی همایش های رازی برگزار می شود.