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۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۲۹

کشتی قهرمانی جهان - مجارستان؛

فرنگی‌کاران اوزان نخست از فردا به میدان می‌روند

فرنگی‌کاران اوزان نخست از فردا به میدان می‌روند

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ظهر فردا پنجشنبه در شهر بوداپست مجارستان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ظهر فردا پنجشنبه در شهر بوداپست مجارستان آغاز می شود که طی آن مدعیان اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم به میدان خواهند رفت.

 طبق برنامه مسابقات، مراسم قرعه کشی رقابتهای اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم عصر امروز چهارشنبه برگزار می شود و مسلم نادری خادم، محسن حاجی پور، محمدعلی گرایی و سعید عبدولی به عنوان نمایندگان کشورمان در این اوزان، حریفان خود را خواهند شناخت.

فرنگی کاران کشورمان پس از مراسم قرعه کشی امشب، باید صبح فردا وزن کشی کنند و از ساعت ۱۲ به مصاف حریفان خود بروند.

کد مطلب 4439885

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