به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ظهر فردا پنجشنبه در شهر بوداپست مجارستان آغاز می شود که طی آن مدعیان اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم به میدان خواهند رفت.

طبق برنامه مسابقات، مراسم قرعه کشی رقابتهای اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم عصر امروز چهارشنبه برگزار می شود و مسلم نادری خادم، محسن حاجی پور، محمدعلی گرایی و سعید عبدولی به عنوان نمایندگان کشورمان در این اوزان، حریفان خود را خواهند شناخت.

فرنگی کاران کشورمان پس از مراسم قرعه کشی امشب، باید صبح فردا وزن کشی کنند و از ساعت ۱۲ به مصاف حریفان خود بروند.