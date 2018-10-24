وزش باد شدید طی روزهای پنجشنبه و جمعه در مهران

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هوای استان طی امروز پایداری است اما برای فردا و جمعه طی ساعاتی از روز انتظار وزش باد شدید را داریم.

وی افزود: این وضعیت باد شدید برای مناطق مرزی شدید تر است، باید به این موضوع توجه شود چراکه این وزش باد شدید ممکن است باعث خسارت به تجهیزات سبک شود.

میهن پرست بیان داشت: برای فردا ناپایداری در سطح استان ظاهر و بارش های پراکنده شروع می شود

وی افزود: سامانه بارشی از روز جمعه در استان تقویت می شود و انتظار بارش های قابل توجهی را داریم.

وی گفت: اوج بارش ها در روز جمعه است، در ساعات پایانی روز جمعه این سیستم تضعیف می شود که به طور کامل از سطح استان خارج می شود.