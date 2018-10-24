کشف کالای قاچاق در استان زنجان افزایش یافت

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف انواع کالای قاچاق از اتوبوس مسافربری در ایجرود خبر داد و افزود: تعداد ۹ دستگاه ماینر استخراج‌کننده ارز، ۳۰۰ ثوب البسه، ۲۰۰ عدد لامپ کم‌مصرف توسط پلیس کشف‌شده است.

وی اظهار کرد: متهم به پرداخت جریمه نقدی ۸۰۰ میلیون ریالی در حق صندوق دولت محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه سوخت بیشترین کالای قاچاق در استان زنجان است، گفت: طی شش ماه سال جاری کشف کالای قاچاق در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دارد.

ممیزی تأکید کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و در این میان تعزیرات با قاچاقچیان به جد برخورد می‌کند.

وی گفت: طی سال گذشته بیش از ۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان زنجان کشف و معدوم شد و در سال جاری هم بیش از دو تن کالای قاچاق در استان کشف و معدوم شده است.

ممیزی یادآور شد: کالاهای قاچاق معدوم شده غیربهداشتی و غیراستاندارد است و استفاده مردم از این کالاها سلامتی آنها را به خطر می‌اندازد.