تشکل های غیر دولتی؛ احیای حقوق عامه را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی روز چهارشنبه در دیدار با نمایندگان برخی تشکل های غیر دولتی که در دفتر دادستانی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: تشکل های غیردولتی به عنوان نهادی توانمند در الگو سازی مشارکت های اجتماعی نقش بسزایی دارند و می توانند در حوزه های مختلف اجتماعی اعم از محیط زیست و حفظ منابع طبیعی، دانشگاه ها، شهرنشینی و مقابله با آسیب های اجتماعی می توانند فعالیت اثرگذاری داشته باشند.

دادستان مرکز استان تاکید کرد: بدون شک طرح ها و برنامه های این تشکل های مردم نهاد و غیر دولتی در حوزه های اجتماعی می تواند کمک قابل توجهی به بخش دولتی در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده کند و نقشی مهم در ارائه بازخوردهای لازم در زمینه های مختلف دارند که این امر می تواند از طریق تدوین برنامه های توسعه محقق شود.

قاسمی به ضرورت گفتمان مشترک در جامعه اشاره و تصریح کرد: اگر بخواهیم در هر موضوعی به هدف و نتیجه درست دست یابیم باید یک گفتمان مشترک داشته باشیم و اگر هر کس خواسته ای مجزا با دیگران داشته باشد به تعریف واحدی از یک خواسته نخواهیم رسید و یقینا از هدف نهایی دور خواهیم شد.

وی در ادامه بیان کرد: هدف همه نهادها چه دولتی و چه غیر دولتی باید تحقق عدالت در سطح جامعه باشد و همه باید در این راستا تلاش کنیم و تشکل های غیر دولتی و ثمن ها می توانند در این جهت به خوبی ایفای نقش کنند و بازوی توانمند حاکمیت در جهت تحقق عدالت باشند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: نبود مسئولیت اجتماعی در بین مردم موجب بروز بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی شده است و ما بر این باوریم که کاهش جرائم، آسیب ها، مخاطرات و بحران های اجتماعی با حضور مردم در میدان محقق می شود که در همین راستا نهادهای مردم نهاد باید به خوبی عمل کنند و مسئولیت پذیری اجتماعی را در بین افراد جامعه افزایش دهند.

قاسمی در پایان اظهار داشت: موضوع احیاء حقوق عامه با جدیت در قوه قضاییه دنبال می شود و این امر مهم از اولویت های دادسرای قزوین می باشد که در جهت تحقق آن نیازمند مشارکت همه نهادها و دستگاه ها هستیم و باید در اولویت بسیاری از سازمان ها با توجه به جنس و نوع فعالیت شان در جامعه قرار گیرد که تشکل های غیر دولتی و مردم نهاد به دلیل ارتباط مستقیم با سطوح مختلف جامعه می توانند در جهت احیاء حقوق عامه نقش بسزایی داشته باشند و در طرح ها و برنامه های خود به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.