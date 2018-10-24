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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳

در آستانه اربعین حسینی؛

مراسم تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم در دماوند برگزار شد

مراسم تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم در دماوند برگزار شد

دماوند- مراسم تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم در آستانه اربعین حسینی در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) روستای آیینه ورزان دماوند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، درآستانه اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین(ع) مراسم تجلیل از خانواده های معظم شهدای مدافع حرم در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) روستای آیینه ورزان دماوند برگزار شد.

قاسم ملیحی، سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دماوند در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: شهرستان دماوند افتخار دارد که ۳۸ شهید و یک جانباز ۵۰ درصد مدافع حرم را که از اتباع مقیم دماوند هستند در خود جای داده است.

ملیحی در ادامه با بیان اینکه اگر مدافعان حرم نبودند، ایران و منطقه خاورمیانه به آشوب کشیده می شد گفت:جهاد و فداکاری مدافعان حرم، انسجام و وحدت مجاهدان راه حق را به گروه های تکفیری و حامیانشان نشان داد.

سرپرست بنیاد دماوند و همکاران ، با حضور در منزل شهید، با خانواده مادر بزرگوار شهید والامقام برارجان خدادادی (روستای یهر) که امروز دارفانی را وداع گفته و به فرزند شهیدش پیوست، ابراز همدردی کردند.

کد مطلب 4439903

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