هشدار امنیتی آلمان به شهروندانش درباره سفر به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، وزارت خارجه آلمان به شهروندانی که قصد سفر به ترکیه دارند در خصوص استفاده از شبکه های اجتماعی هشدار داد.

وزارت خارجه آلمان با انتشار اطلاعیه ای ضمن انتقاد از آزادی بیان و آزادی رسانه ها در ترکیه از شهروندان خود خواست تا در صورت سفر به ترکیه در مدت زمان حضور خود حتی الامکان از شبکه های مجازی استفاده نکنند.

در اطلاعیه وزارت خارجه آلمان همچنان با اشاره به بازداشت های سلیقه ای اتباع خارجی در ترکیه از اتباع خود خواست تا از حضور در اجتماعات غیر قانونی و یا نزدیک شدن به این گونه اجتماعات خودداری کنند.

پیش تر نیز برخی دیگر از کشورها در خصوص سفر شهروندان خود به ترکیه موارد امنیتی را به آنها گوشزد و تاکید کرده اند که در صورت امکان سفر خود را لغو کنند.