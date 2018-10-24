مراجعه ۳۱۹۶ نفر با ادعای نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان

به گزارش خبرگزاری مهر، کامروز امینی در رابطه با جزئیات خبر، افزود: از مجموع مراجعین با ادعای نزاع، دو هزارو ۵۹۱ نفر را مردان و ۶۰۵ نفر را زنان تشکیل می دهند.

امینی با بیان اینکه تعداد مراجعین نزاع در شش ماهه نخست سال جاری افزایش ۲.۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل داشته است، اظهار کرد: آمار مراجعین با ادعای نزاع ۲۵ درصد از معاینات سرپایی را تشکیل می دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: در شش ماهه نخست سال جاری دوازده هزارو ۷۰۸ نفر در راستای معاینات سرپایی به ادارات پزشکی قانونی مناطق مختلف استان مراجعه کردند.

امینی خاطرنشان کرد: بر اساس جامعه آماری از این تعداد ۸۷۹۶ نفر مرد و ۳۹۴۶ نفر از مراجعین زن بوده اند.

امینی تصریح کرد: آمارهای مقایسه ای افزایش ۱۱.۲ مراجعین معاینات سرپایی در پزشکی قانونی استان را نشان می دهد.