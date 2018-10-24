مشکلی در زمینه تامین سوخت زوار نداریم

مرادحاصل مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با جایگاه‌های عرضه سوخت در مسیر تردد زوار اربعین اظهار داشت: مشکلی در زمینه عرضه وجود ندارد و سوخت مورد نیاز زوار تامین می شود.

وی با بیان اینکه به اندازه کافی ذخیره سوخت در جایگاه های استان داریم، افزود: روزانه در چندین نوبت موجودی جایگاه ها کنترل و رصد می شود تا برای تامین سوخت مورد نیاز زوار مشکلی ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمانشاه گفت: طی این مدت میزان عرضه سوخت در جایگاه ها ۳۰ درصد افزایش داشته است.

حاصلی عنوان کرد: آمادگی کامل برای تامین سوخت مورد نیاز زوار وجود دارد به گونه ای که ظرفیت عرضه سوخت جایگاه ها بالاتر از وضعیت موجود است.

وی تصریح کرد: با احتساب مسیر رفت و برگشت ۴۰ جایگاه سوخت در مسیر تردد زوار اربعین در سطح استان وجود دارد.