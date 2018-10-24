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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی کرمانشاه:

مشکلی در زمینه تامین سوخت زوار نداریم

مشکلی در زمینه تامین سوخت زوار نداریم

کرمانشاه_مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی کرمانشاه با بیان اینکه مشکلی در زمینه تامین سوخت زوار وجود ندارد، گفت: عرضه سوخت در جایگاه‌ها ۳۰ درصد افزایش داشته است.

مرادحاصل مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با جایگاه‌های عرضه سوخت در مسیر تردد زوار اربعین اظهار داشت: مشکلی در زمینه عرضه وجود ندارد و سوخت مورد نیاز زوار تامین می شود.

وی با بیان اینکه به اندازه کافی ذخیره سوخت در جایگاه های استان داریم، افزود: روزانه در چندین نوبت موجودی جایگاه ها کنترل و رصد می شود تا برای تامین سوخت مورد نیاز زوار مشکلی ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمانشاه گفت: طی این مدت میزان عرضه سوخت در جایگاه ها ۳۰ درصد افزایش داشته است.

حاصلی عنوان کرد: آمادگی کامل برای تامین سوخت مورد نیاز زوار وجود دارد به گونه ای که ظرفیت عرضه سوخت جایگاه ها بالاتر از وضعیت موجود است.

وی تصریح کرد: با احتساب مسیر رفت و برگشت ۴۰ جایگاه سوخت در مسیر تردد زوار اربعین در سطح استان وجود دارد.

کد مطلب 4439939

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