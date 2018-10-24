۶۸۰ بازرسی مشترک اصناف در استان سمنان صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی یحیایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از انجام ۶۸۰ بازرسی مشترک اصناف در شش ماه گذشته سال جاری خبر داد و گفت: در این بازرسیها ۳۲۲ تخلف نیز از واحدهای صنفی و غیر صنفی و بنگاههای اقتصادی ثبتشده که بیشترین این تخلفها گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و اختفاء کالا و عدم درج قیمت و نصب نرخ نامه بودهاند.
وی افزود: عدم ارائه برگ خرید و عرضه، نگهداری و عرضه کالاهای قاچاق و عرضه خارج از شبکه نیز در زمره دیگر تخلفاتی هستند که اصناف استان سمنان طی ششماهه گذشته صورت داده و با آنها برخورد لازم انجامشده است.
رئیس اداره نظارت و بازرسی صمت استان سمنان گفت: ارزش ریالی ۳۲۲ تخلف صورت گرفته در سطح استان ۱۲ میلیارد و ۵۳۵ میلیون و ۸۷۵هزار تومان محاسبهشده که غالب آنها کالاهای اساسی و ضروری، آرد و نان، محصولات غذایی و بهداشتی، محصولات دخانی، پوشاک، لوازمالتحریر، سوخت و ... هستند.
یحیایی پیشگیری و برخورد با تخلفات را دو رسالت گشتهای مشترک اصناف دانست و تاکید کرد: ماهیت این گشتها همراهی و همکاری بین مردم و دستگاههای اجرایی ذیربط است لذا تعامل مردمی با سازمان صمت در زمره ضرورت های برخورد با تخلفات اصناف است.
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