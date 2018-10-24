به گزارش خبرنگار مهر، صادق کمالی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری کارگروه پسماند شهرستان کرج در بخش آسارا، گفت: این جلسه با محوریت ساماندهی زباله‌های مسیر گردشگری جاده کرج - چالوس و حفظ سلامت آب رودخانه کرج برگزار شد.

وی اضافه کرد: یکی از دغدغه‌هایی که از گذشته تا به امروز وجود داشته است بحث حفظ زیبایی بصری این مسیر پرتردد گردشگری به‌عنوان چهارمین جاده زیبا است، ازاین‌رو با نگاهی ویژه کارگروه پسماند برگزار و موارد موردبررسی قرار می‌گیرد.

بخشدار آسارا گفت: با تعاملی که بین مجموعه محیط‌زیست شهرستان کرج، بخشداری آسارا، تعاونی دهیاران و شهرداری وجود دارد و با مساعدت آب منطقه‌ای، در جهت جلوگیری از آلودگی آب رودخانه کرج و پاک‌سازی این منطقه گردشگری مصوبات خوبی به تصویب رسید.

صادقی بابیان اینکه همدلی خوبی به همین منظور بین ادارات و دستگاه‌ها در سطح شهرستان کرج وجود دارد، افزود: یکی از مصوبات این کارگروه برخورد جدی با خاطیان و مخربان طبیعت بکر جاده کرج - چالوس بود، ازاین‌رو با مشاهده هرگونه تخطی از قوانین زیست‌محیطی برابر قانون برخورد خواهد شد.