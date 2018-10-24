اربعین شعار شیعیان برای انسجام در سراسر جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی صبح چهارشنبه در درس خارج اصول خود در مسجد اعظم قم با اشاره به ایام اربعین حسینی(ع) گفت: اربعین به صورت عام در روایات از خصوصیات ویژه و منحصربه فردی برخوردار است.

وی افزود: خداوند در مؤاخذه انسان نسبت به اعمال، در سنین جوانی سهل و آسان می‌گیرد، چون شهوات بر او غلبه دارند اما بعد از گذشت چهل سالگی و تکمیل عقل، مواخذه دشوار است؛ بنابراین اربعین اثر تکوینی بر انسان دارد.

استاد سطوح عالی حوزه یادآور شد: نبوت رسمی به واسطه اربعین تمام می‌شود و معلوم است که قوای انبیاء نیز در این سن تکمیل‌تر می‌شوند و نشان می‌دهد اربعین اثر تکوینی در انسان و جامعه دارد.

وی با ذکر این مطلب که در روایت است که تا ۴۰ روز پس از مرگ علاقه روح به جسم قطع نمی‌شود اظهار کرد: روح ارتباطش را با قفس بدن حفظ می‌کند و به چهلم که رسید انقطاع صورت می‌گیرد.

آیت الله سبحانی در ادامه به اربعین حسینی(ع) اشاره کرد و افزود: اربعین امام حسین(ع) علاوه بر اینکه اثر تکوینی داشته است، زیارت آن حضرت در اربعین شعار شیعه هم هست فلذا اول کسی که حسین(ع) را زیارت کرد جابر و دیگران هستند.

وی اربعین را برای شیعه حیاتی دانست و گفت: شیعه به دلیل حق گویی همیشه با فشارهای سیاسی حکام ظالم روبرو بوده است؛ سران جهان علیه تشیع ابراز ناخرسندی می‌کنند؛ آن‌ها دولتی می‌خواهند که با آنان برقصد و هر چه می‌خواهند امضاء کند و با آنان هماهنگ باشد.

ایران هراسی به شگرد دشمنان مبدل شده است

این مفسر قرآن کریم اظهار کرد: دشمنان زمانی که می‌بینند می‌خواهیم مستقل باشیم، براساس کتاب و سنت عمل کنیم و نفت‌مان برای خودمان باشد، این مسائل برای آنان سنگین است؛ در حالی که در گذشته خواسته‌هایشان را دیکته و در انتخابات مداخله می‌کردند؛ اما اکنون می‌بینند دستشان از همه‌جا کوتاه است.

وی با ذکر این مطلب که ایران هراسی به شگرد دشمنان مبدل شده است، گفت: این درحالی است که ایران مرکز اطمینان و قدرت است و برای کسی هراسی ندارد.

آیت الله سبحانی گفت: اربعین شعار شیعه برای انسجام شیعیان در سراسر جهان است و از تمام کشورها در اجتماع اربعین جمع می‌شوند و تحت زیارت به شعار حسینی(ع) عمل می‌کنند؛ حضور در زیارت اربعین هم باعث انسجام تشیع و هم احیاء شعار حسینی(ع) است.

وی در پایان بیان کرد: در تاریخ بشر ما نخوانده‌ایم که میلیون‌ها جمعیت برای یک هدف در یک منطقه جمع شوند؛ در سال گذشته بنابر آمارها ده میلیون نفر حضور داشتند.