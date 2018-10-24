  1. بین الملل
  2. اروپا
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۸

در دیدار با همتای لهستانی؛

رئیس جمهوری آلمان:وحدت اروپایی الزامی است

رئیس جمهوری آلمان:وحدت اروپایی الزامی است

رئیس جمهوری آلمان در دیدار با همتای لهستانی خود در برلین بار دیگر بر لزوم وحدت میان کشورهای اروپایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون آ ار د، «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهوری آلمان شب گذشته با  «آندژی دودا» همتای لهستانی خود در برلین دیدار و گفتگو کرد. 

اشتاین مایر در این دیدار با بیان اینکه اختلاف نظرهایی میان دولت لهستان و اتحادیه اروپا وجود دارد، اظهار داشت: اینکه کشورهای اروپایی همسو با یکدیگر باشند، بهتر از تفرقه و جدایی بین آنها است. 

رئیس جمهوری آلمان در ادامه تاکید کرد: آلمان و اروپا انتقاداتی به سیستم قضایی لهستان داشته و خواهان اعمال اصلاحات در این باره هستند که امیدوارم دولت لهستان راهی برای برون رفت از این شرایط پیدا کند. 

دودا نیز در این دیدار با انتقاد از دولت آلمان و زیر سوال بردن نیاز برلین به مسکو درخصوص تامین انرژی گفت: از دولت آلمان می خواهم تا از همکاری در پیشبرد پروژه نورد استریم ۲ خودداری کند. 

وی تاکید کرد که تامین گاز برای اروپا از مسیر لهستان در مقایسه با پروژه نورد استریم ۲ منفعت بیشتری برای کشورهای اروپایی دارد.

کد مطلب 4439963
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها