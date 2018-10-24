رئیس جمهوری آلمان:وحدت اروپایی الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون آ ار د، «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهوری آلمان شب گذشته با «آندژی دودا» همتای لهستانی خود در برلین دیدار و گفتگو کرد.

اشتاین مایر در این دیدار با بیان اینکه اختلاف نظرهایی میان دولت لهستان و اتحادیه اروپا وجود دارد، اظهار داشت: اینکه کشورهای اروپایی همسو با یکدیگر باشند، بهتر از تفرقه و جدایی بین آنها است.

رئیس جمهوری آلمان در ادامه تاکید کرد: آلمان و اروپا انتقاداتی به سیستم قضایی لهستان داشته و خواهان اعمال اصلاحات در این باره هستند که امیدوارم دولت لهستان راهی برای برون رفت از این شرایط پیدا کند.

دودا نیز در این دیدار با انتقاد از دولت آلمان و زیر سوال بردن نیاز برلین به مسکو درخصوص تامین انرژی گفت: از دولت آلمان می خواهم تا از همکاری در پیشبرد پروژه نورد استریم ۲ خودداری کند.

وی تاکید کرد که تامین گاز برای اروپا از مسیر لهستان در مقایسه با پروژه نورد استریم ۲ منفعت بیشتری برای کشورهای اروپایی دارد.