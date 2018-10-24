سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام محدودیتهای ترافیکی، اظهار کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز جمعه چهارم آبان ماه از کرج به سمت مرزنآباد ممنوع میشود.
وی در ادامه اضافه کرد: با اعلام مأموران پلیس مستقر در محور، تردد انواع خودرو از ساعت ۱۷ تا ۲۴ روز جمعه چهارم آبان ماه از مرزنآباد به سمت کرج بهصورت یکطرفه خواهد بود.
رئیس پلیسراه استان البرز به محدودیتهای ترافیکی موتورسیکلتها نیز اشاره کرد و گفت: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ امروز چهارشنبه تا ساعت شش بامداد روز شنبه پنجم آبان ماه از محور کرج - چالوس و بالعکس ممنوع است.
سرهنگ معظمی گودرزی تأکید کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج-چالوس ممنوع است.
وی از رانندگانی که قصد عبور از محور کوهستانی چالوس رادارند خواست با رعایت سرعت مطمئنه از بروز حادثه جلوگیری کرده و سفری ایمن را برای خود و خانواده رقم بزنند.
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