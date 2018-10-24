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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶

در سه روز پایانی

«خدایگان» ۲ اجرایی می‌شود

«خدایگان» ۲ اجرایی می‌شود

نمایش «خدایگان» در سه روز پایانی خود در ۲ نوبت اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، نمایش«خدایگان» نوشته وودی آلن و به کارگردانی رحمت امینی در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۲ تا ۴ آبان ماه در ۲ نوبت ۱۶ و ۲۰ روی صحنه خواهد رفت.

«خدایگان» با مشارکت گروهی از دانش آموختگان و دانشجویان رشته های مختلف و در امتداد پروژه های تعاملی مرکز تئاتر مولوی شکل گرفته است.

سارا اللهیاری، وحید آقاپور، سام کبودوند، نوید جهانزاده، ابوذر ساعدی، پژمان یاوری، نسیم تاجی، نازنین میهن، رضا غیور و حضور افتخاری فرزین محدث که پیش از این تجربه های متعدد بازیگری داشته اند در کنار جمعی از بازیگران جوان در نمایش «خدایگان» به ایفای نقش می پردازند.

علاقه‌مندان برای دیدن اجرای ویژه نمایش «خدایگان» که تا ۴ آبان ماه هر روز ساعت ۱۶ و ۲۰ به صحنه می‌رود، می‌توانند به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.

کد مطلب 4439980
آروین موذن زاده

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