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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند:

۱۷ هزار مترمربع از اراضی ملی دماوند رفع تصرف شد

۱۷ هزار مترمربع از اراضی ملی دماوند رفع تصرف شد

دماوند- سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند از بازپس گیری بیش از ۱۷ هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: این اراضی در اجرای ۳ حکم صادره از مراجع قضائی از ید متصرفین خارج و به دولت بازگردانده شده است.

وی با اشاره به برخورد قانونی با متخلفین و متصرفین به عرصه های منابع طبیعی تأکید کرد: اکیپ های گشت و مراقبت منابع طبیعی به صورت شبانه روزی اراضی ملی را تحت نظر و پایش دارند و با تعامل خوبی که با مقامات قضائی و نیروی انتظامی وجود دارد به محض مشاهده تخلف، تخریب و تصرف عرصه های ملی با خاطیان طبق قانون برخورد می شود.

این مقام مسئول ضمن ابراز خرسندی از همکاری مردم در حفظ و حراست از عرصه های طبیعی یادآور شد: مجموعه منابع طبیعی آماده دریافت گزارش های مردمی از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ در خصوص هرگونه تخریب، تصرف و آتش سوزی های احتمالی در عرصه های منابع طبیعی می باشد.

کد مطلب 4439984

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