۱۷ هزار مترمربع از اراضی ملی دماوند رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: این اراضی در اجرای ۳ حکم صادره از مراجع قضائی از ید متصرفین خارج و به دولت بازگردانده شده است.

وی با اشاره به برخورد قانونی با متخلفین و متصرفین به عرصه های منابع طبیعی تأکید کرد: اکیپ های گشت و مراقبت منابع طبیعی به صورت شبانه روزی اراضی ملی را تحت نظر و پایش دارند و با تعامل خوبی که با مقامات قضائی و نیروی انتظامی وجود دارد به محض مشاهده تخلف، تخریب و تصرف عرصه های ملی با خاطیان طبق قانون برخورد می شود.

این مقام مسئول ضمن ابراز خرسندی از همکاری مردم در حفظ و حراست از عرصه های طبیعی یادآور شد: مجموعه منابع طبیعی آماده دریافت گزارش های مردمی از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ در خصوص هرگونه تخریب، تصرف و آتش سوزی های احتمالی در عرصه های منابع طبیعی می باشد.