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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

ابراهیمی ترکمان:

قیام امام حسین(ع) برای نجات انسان‌ها از جهالت و گمراهی بود

قیام امام حسین(ع) برای نجات انسان‌ها از جهالت و گمراهی بود

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: تمام شخصیت‌های آزاده جهان به قیام امام حسین(ع) توجه می‌کنند؛ چون امام حسین(ع) برای احقاق حق تلاش کرد تا بندگان خدا را از جهالت نجات دهد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنان خود در آیین پایانی چهارمین جایزه جهانی اربعین، با بیان اینکه امام حسین(ع) شخصیت بی‌بدیلی در تاریخ اسلام و تشیع است، گفت: موضوع اربعین، موضوع عجیبی است؛ از این جهت که هم علت ایجاد حادثه عاشورا خداوند متعال بوده و هم علت باقی ماندن آن خداوند است. خیلی از حوادث در طول تاریخ اتفاق می‌افتد و بشر ممکن است که در ایجاد آن تأثیر داشته باشد ولی در ابقای آن تأثیر ندارد.

وی افزود: برای نمونه، بزرگان و علمای ما کتاب‌ های مهمی را نوشته‌اند؛ اما آنها امروز وجود ندارند ولی کتابشان هنوز هست. اما علت باقی ماندن حادثه کربلا و حادثه اربعین خداوند متعال است که آن را از طریق عشقی که در قلوب مؤمنین ایجاد کرده است، نگه داشته است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: تمام شخصیت‌های آزاده جهان به قیام امام حسین(ع) توجه و عنایت می‌کنند؛ چون امام حسین(ع) برای احقاق حق تلاش کرد تا بندگان خدا را از جهالت و حیرت ضلالت و گمراهی، نجات دهد.

ابراهیمی ترکمان در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: این گردهمایی به مناسبت چهارمین دور جایزه جهانی اربعین است که در آثاری که با احساسات تمام ثبت شده‌اند و با احساسات انسان کار دارد، به نمایش گذاشته می شود.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین گفت: برگزاری این جایزه از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای این است که ما هم سهمی در بزرگداشت عظمت امام حسین(ع) داشته باشیم و خوشبختانه امروز آثاری که به این سوگواره رسیده آثار ارزشمندی هستند.

ابوذر ابراهیمیترکمان سخنان خود در این آیین را با تقدیر از مردم عراق در پذیرایی از زوار اربعین حسینی و حلق صحنه‌های ماندگار در راهپیمایی اربعین به اتمام رساند.

کد مطلب 4439986
سارا فرجی

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