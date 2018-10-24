به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنان خود در آیین پایانی چهارمین جایزه جهانی اربعین، با بیان اینکه امام حسین(ع) شخصیت بی‌بدیلی در تاریخ اسلام و تشیع است، گفت: موضوع اربعین، موضوع عجیبی است؛ از این جهت که هم علت ایجاد حادثه عاشورا خداوند متعال بوده و هم علت باقی ماندن آن خداوند است. خیلی از حوادث در طول تاریخ اتفاق می‌افتد و بشر ممکن است که در ایجاد آن تأثیر داشته باشد ولی در ابقای آن تأثیر ندارد.



وی افزود: برای نمونه، بزرگان و علمای ما کتاب‌ های مهمی را نوشته‌اند؛ اما آنها امروز وجود ندارند ولی کتابشان هنوز هست. اما علت باقی ماندن حادثه کربلا و حادثه اربعین خداوند متعال است که آن را از طریق عشقی که در قلوب مؤمنین ایجاد کرده است، نگه داشته است.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: تمام شخصیت‌های آزاده جهان به قیام امام حسین(ع) توجه و عنایت می‌کنند؛ چون امام حسین(ع) برای احقاق حق تلاش کرد تا بندگان خدا را از جهالت و حیرت ضلالت و گمراهی، نجات دهد.



ابراهیمی ترکمان در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: این گردهمایی به مناسبت چهارمین دور جایزه جهانی اربعین است که در آثاری که با احساسات تمام ثبت شده‌اند و با احساسات انسان کار دارد، به نمایش گذاشته می شود.



رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین گفت: برگزاری این جایزه از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای این است که ما هم سهمی در بزرگداشت عظمت امام حسین(ع) داشته باشیم و خوشبختانه امروز آثاری که به این سوگواره رسیده آثار ارزشمندی هستند.

ابوذر ابراهیمیترکمان سخنان خود در این آیین را با تقدیر از مردم عراق در پذیرایی از زوار اربعین حسینی و حلق صحنه‌های ماندگار در راهپیمایی اربعین به اتمام رساند.