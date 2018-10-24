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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

نماینده مردم بابل در مجلس:

مطالعات انتقال آب دریای خزر متوقف شود

مطالعات انتقال آب دریای خزر متوقف شود

بابل - نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، طرح انتقال آب دریای خزر را سبب پیامدهای مخرب زیست محیطی دانست و خواستار توقف مطالعات آن شد.

علی نجفی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن مخالفت با اجرای طرح انتقال آب دریای خزر خواستار موضع گیری شفاف و مخالف وزارت نیرو و سازمان محیط زیست درباره طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان شد و افزود: اجرای این طرح پیامدهای مخرب زیست محیطی و غیره دارد.

وی با اظهار اینکه بسیاری از کارشناسان و فعالان زیست محیطی و اجتماعی و استادان دانشگاه و متخصص با طرح انتقال آب دریای خزر مخالفت کرده اند عنوان کرد: به همین دلیل این طرح در برنامه ششم توسعه از دستور کار حذف شده است.

نماینده مردم بابل خواستار موضع گیری شفاف وزارت نیرو درباره طرح انتقال آب دریای خزر و مخالفت با این طرح شد و اظهار داشت: باید هرگونه بررسی، مطالعات و پیگیری در زمینه این طرح متوقف شود.

کد مطلب 4439989

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    نظرات

    • ایران IR ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      مردم شمال کشور به هیچ طریقی اجازه انتقال آب از دریاچه خزر را نخواهند داد

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