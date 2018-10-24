به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله مصر امروز، طبق برنامه‌ای از پیش اعلام شده قرار است امروز ۲۴ اکتبر (۲ آبان) نسخه‌ای خطی و نفیس از قرآن کریم که با خط نسخ نگارش شده است در خانه حراج ساتبیز در لندن به مزایده گذاشته شود.

این قرآن زمانی متعلق به یکی از سلاطین مملوک مصر به نام ابوالنصر قانصوره الغوری، قبل از حمله عثمانی‌ها به مصر بوده است. مملوک‌ها فرماندهانی ترک تبار بودند که در منطقه شام و مصر به فرماندهی رسیدند و در طول سیصد سال یکی طلایی‌ترین دوره‌های اسلامی را در اقتصاد، سیاست و فرهنگ بنا کردند.

بنا بر اعلام ساتبیز، قیمت پایه این قرآن ۷ تا ۱۰ هزار پوند قیمت‌گذاری شده است. پیش از این، اعلام خبر این حراج واکنش های زیادی در میان کارشناسان میراث فرهنگی جهان اسلام و به خصوص در محافل فرهنگی مصر برانگیخته است و کتابخانه ملی مصر همچنان با مکاتبه با مسئولان ساتبیز لندن و پیگیری از مسئولان سفارت مصر در انگلستان خواستار توقف این حراج شده است.

کتابخانه ملی مصر معتقد است که این نسخه خطی که شامل جزء چهارم قرآن کریم از آیه ۹۲ سوره آل عمران تا آیه ۲۳ سوره نساء است از سال ۱۸۸۴ در در آرشیو گنجینه این مرکز ثبت شده است. این قرآن خطی آخرین بار در اواخر قرن نوزدهم یعنی در سال ۱۸۹۲ در این کتابخانه دیده شده است.

پیگیری های خبرنگار مهر حاکی از آن است که با وجود قرار داشتن نام قرآن «قانصوره الغوری» در لیست آثار حراجی امروز ساتبیز، صفحه اینترنتی مربوط به دریافت پیشنهادهای آن از دسترس خارج شده است.

در هفته حراج «هنرهای جهان اسلام» ساتبیز، نسخه قرآنی دیگری مربوط به دوره سلاطین مملوک در اواخر قرن ۱۴ و اوایل قرن ۱۵ نیز دیده می شود که با عنوان «خانواده الصمد» نامگذاری شده و قیمت پایه آن ۶ تا ۸ هزار پوند قیمت‌گذاری شده است.

حراجی ساتبیز لندن یکی از قدیمی ترین و معتبرترین حراجی های جهان است که از سال ۱۷۴۴ به جمع آوری و عرضه آثار هنری می پردازد و امروزه در نقاط مختلفی چون پاریس، نیویورک، هند و هنک کنگ مجموعه داران ثروتمند را گرد هم جمع می کند.