پرداخت ۱۸۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد اشتغال در شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی شامگاه دیروز سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اهر گفت: این میزان تسهیلات در قالب تسهیلات روستایی و عشایری، فراگیر و مشاغل خانگی برای طرح های مختلف کشاورزی، گردشگری و صنعتی پرداخت شده است.

وی افزود: بیشترین تسهیلاتی که پرداخت شده است مربوط به طرح های کشاورزی و دامداری می باشد و مابقی تسهیلات پرداختی نیز مربوط به طرح های گردشگری و صنعتی است.

فرماندار شهرستان اهر همچنین خواستار بازدید بیشتر کمیته نظارت برای تسریع در اتمام به موقع طرح های در حال اجرا شد.

وی گفت: از ادارات و بانک ها نیز انتظار داریم در پرداخت به موقع تسهیلات مابقی متقاضیانی که برای اخذ تسهیلات معرفی می شوند اقدامات لازم را انجام دهند.

محمودی گفت: امیدواریم با اتمام به موقع طرح های اشتغال زا در شهرستان اهر شاهد درآمد پایدار و اشتغال در منطقه باشیم.