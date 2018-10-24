  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶

فرماندار شهرستان اهر خبر داد:

پرداخت ۱۸۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد اشتغال در شهرستان اهر

پرداخت ۱۸۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد اشتغال در شهرستان اهر

اهر- فرماندار شهرستان اهر، از پرداخت ۱۸۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد اشتغال در شهرستان اهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی شامگاه دیروز سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اهر گفت: این میزان تسهیلات در قالب تسهیلات روستایی و عشایری، فراگیر و مشاغل خانگی برای طرح های مختلف کشاورزی، گردشگری و صنعتی پرداخت شده است.

وی افزود: بیشترین تسهیلاتی که پرداخت شده است مربوط به طرح های کشاورزی و دامداری می باشد و مابقی تسهیلات پرداختی نیز مربوط به طرح های گردشگری و صنعتی است.

فرماندار شهرستان اهر همچنین خواستار بازدید بیشتر کمیته نظارت برای تسریع در اتمام به موقع طرح های در حال اجرا شد.

وی گفت: از ادارات و بانک ها نیز انتظار داریم در پرداخت به موقع تسهیلات مابقی متقاضیانی که  برای اخذ تسهیلات معرفی می شوند اقدامات لازم را انجام دهند.

محمودی گفت: امیدواریم با اتمام به موقع طرح های اشتغال زا در شهرستان اهر شاهد درآمد پایدار و اشتغال در منطقه باشیم.

کد مطلب 4440007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها