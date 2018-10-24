سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان مرکزی/ حضور در دلیجان و محلات

سعید فرخی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی عصر امروز(چهارشنبه) در منظور سفری نیم روزه و به منظور بازدید از ظرفیت های حوزه کشاورزی شهرستان های محلات و دلیجان در استان مرکزی حضور می یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: وزیر جهاد کشاورزی در این سفر ابتدا در شهرستان دلیجان حضور یافته و از یک مجتمع تولیدی حوزه کشاورزی بازدید خواهد کرد.

فرخی بیان کرد: سپس حجتی در شهرستان محلات حضور خواهد یافت و از یک کارخانه تولید رب، یک مزرعه و یک واحد گلخانه ای بازدید می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: همچنین وزیر جهاد کشاورزی در ادامه حضور خود در شهرستان محلات، بازدیدی نیز از دهکده گل این شهرستان، شهرک تولید ماهیان زینتی و نمایشگاه گل های داودی خواهد داشت.