ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی به فارس سفر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روایط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، این هیات ارزیابی صبح امروز چهارشنبه با استقبال مصیب امیری مدیر کل میراث فرهنگی فارس وارد شیراز شد و تا ۴ آبان ماه از ظرفیتها و زیر ساختهای صنایع دستی و گردشگری شهرستان آباده –شهر ملی منبت- دیدن می‌کنند.

براساس برنامه ‌ریزی‌های صورت گرفته، ارزیابان در ابتدا با اسماعیل تباداراستاندار فارس دیدار خواهند داشت و سپس به شهرستان آباده –شهر ملی منبت- برای انجام بازدید های کارشناسی سفر خواهند کرد.

این هیات طی ماموریت دو روزه خود، بازدید از تیمچه صرافیان ششمین بازارچه دائم صنایع دستی کشور و حجره های آن، کارخانه کاشی و سرامیک، اولین واحد صنعتی کشور در زمینه‌ احیا و تولید انبوه صنایع دستی آباده از جمله منبت سنتی و قالی با بکارگیری ۳۰۰ صنعتگر، کارگاه های تولیدی و خانگی اساتید منبت،کارگاه منبت فنی و حرفه ای آباده،کارگاه آموزشی متوسطه سما، کارگاه ساخت سازهای موسیقی با بیش از ۱۰۰ نیروی کار،کارگاه آموزشی و تولیدی منبت سنتی و منبت مبل واقع در بنای تاریخی کلاه فرنگی، بازدید از جاذبه های تاریخی شهر ایزدخواست، قلعه ساسانی، کاروانسرای صفوی، موزه مردم شناسی، کارگاه صنایع دستی منبت و چاقو سازی، قالی وگلیم بافی و جلسه با فرماندار و مسئولین شهرستان را در دستور کار خود خواهند داشت.

پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، مصیب امیری مدیر کل و حیدرعلی زاهدیان معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، ویدا توحدی دبیر شورای راهبردی شهرهای ملی و جهانی صنایع دستی، حسین همتی رئیس اتحادیه صنایع دستی استان فارس، یلدا راهدار مشاور استاندار در امور توسعه اشتغال آفرینی گردشگری و صنایع دستی، میترا ناروند کارشناس امور بین الملل سازمان میراث فرهنگی کشور، داود جعفر پور مسئول میراث فرهنگی شهرستان آباده، زهرا الحمدی مسئول توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی فارس این هیات را در این بازدیدها همراهی می کنند.