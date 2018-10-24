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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۶

برای ثبت جهانی شهر منبت آباده

ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی به فارس سفر کردند

ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی به فارس سفر کردند

شیراز-«غدا هیجاوی» رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی ومشاور رئیس و عضو شورای جهانی صنایع دستی به منظور ارزیابی شرایط وموقعیت آباده کاندیدای ثبت جهانی شهرمنبت واردشیرازشدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روایط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، این هیات ارزیابی صبح امروز  چهارشنبه  با استقبال مصیب امیری مدیر کل میراث فرهنگی فارس وارد شیراز شد و تا ۴ آبان ماه از ظرفیتها و زیر ساختهای  صنایع دستی و گردشگری شهرستان آباده –شهر ملی منبت- دیدن می‌کنند.

براساس برنامه ‌ریزی‌های صورت گرفته، ارزیابان در ابتدا با اسماعیل تباداراستاندار فارس دیدار خواهند داشت و سپس به شهرستان آباده –شهر ملی منبت-  برای انجام بازدید های کارشناسی سفر خواهند کرد.

این هیات طی ماموریت دو روزه خود، بازدید از تیمچه صرافیان ششمین بازارچه دائم صنایع دستی کشور و حجره های آن، کارخانه کاشی و سرامیک، اولین واحد صنعتی کشور در زمینه‌ احیا و تولید انبوه صنایع دستی آباده از جمله منبت سنتی و قالی با بکارگیری ۳۰۰ صنعتگر، کارگاه های  تولیدی و خانگی اساتید منبت،کارگاه منبت فنی و حرفه ای آباده،کارگاه آموزشی متوسطه سما، کارگاه ساخت سازهای موسیقی با بیش از ۱۰۰ نیروی کار،کارگاه آموزشی و تولیدی منبت سنتی و منبت مبل واقع در بنای تاریخی کلاه فرنگی، بازدید از جاذبه های تاریخی شهر ایزدخواست، قلعه ساسانی، کاروانسرای صفوی، موزه مردم شناسی، کارگاه صنایع دستی منبت و چاقو سازی، قالی وگلیم بافی و جلسه با فرماندار و مسئولین شهرستان را در دستور کار خود خواهند داشت.

پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، مصیب امیری مدیر کل و حیدرعلی زاهدیان معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، ویدا توحدی دبیر شورای راهبردی شهرهای ملی و جهانی صنایع دستی، حسین همتی رئیس اتحادیه صنایع دستی استان فارس، یلدا راهدار مشاور استاندار در امور توسعه اشتغال آفرینی گردشگری و صنایع دستی، میترا ناروند کارشناس امور بین الملل سازمان میراث فرهنگی کشور، داود جعفر پور مسئول میراث فرهنگی شهرستان آباده، زهرا الحمدی  مسئول توسعه و ترویج  معاونت صنایع دستی فارس  این هیات را در این بازدیدها همراهی می کنند.

کد مطلب 4440024

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