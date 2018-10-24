روزانه به ۵۰۰ زائر در شهر سامرا خدمات پزشکی ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان در شهر سامرا، حجت‌الاسلام جعفر جنتی گفت: روزانه به ۵۰۰ نفر از زائران در شهر سامرا خدمات پزشکی ارائه می‌شود.

وی اظهار کرد: تیم پزشکی زنجان برای ارائه خدمات به زائران در شهر سامرا حضور پیداکرده و تمامی خدمات پزشکی اعم از اعزام به بیمارستان، تزریقات، پانسمان، ارائه دارو و دیگر خدمات پزشکی در این محل به زائران ارائه می‌شود و تیم پزشکی زنجان از دو روز پیش در شهر سامرا مستقرشده است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: اداره کل اوقاف استان زنجان خدمات خوبی به زائران ارائه می‌کند که خدمات پزشکی یکی از این نوع خدمات است.

جنتی تأکید کرد: ۳۰ پزشک از استان زنجان در موکب اوقاف و امور خیریه استان زنجان حضور دارند و به زائران خدمات درمانی ارائه می‌دهند.