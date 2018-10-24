تدوین آیین نامه تاسیس مراکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر علی بیداری با اشاره به راه اندازی سامانه مرکز ملی آموزشهای مهارتی حرفه ای از ثبت نام تعداد قابل توجهی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مراکز آموزشی و موسسات دولتی و خصوصی جهت اخذ مجوز راه اندازی مراکز مهارتی و حرفه ای خبر داد.

وی اظهار داشت: به منظور بهره برداری از این سامانه اقداماتی از قبیل تدوین اساسنامه مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای، تدوین آیین نامه های تاسیس مراکز و شیوه نامه های کارگروه های تخصصی انجام شده است.

بیداری گفت: در همین راستا داوطلبان با مراجعه به این سایت و ثبت نام در آن و پس از طی فرآیند اعتباربخشی می توانند نسبت به دریافت مجوز تاسیس مراکز آموزش مهارتی حرفه ای اقدام کنند.

وی افزود: گواهی که از این دوره ها حاصل می شود، گواهی مهارت و مورد تائید و دارای مجوز از مرکز ملی آموزش های مهارتی حرفه ای است و تلاش ها بر این است که با رعایت تمام اصول شامل جامعیت، هدایت و رهبری، نظام اعتباربخشی و بهره برداری از ظرفیت های موجود یک نظام جامع حرفه ای ایجاد کنیم.

مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی با اشاره به طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی و توجه به آموزش های مهارتی حرفه ای در این طرح اظهار داشت: مراکز فعال آموزش مهارتی حرفه ای بحث مهمی در آموزش پزشکی دنیاست که برای سنجه آن از پایگاه های مختلفی شامل مدارس کار و دانش و سایر مراکز آکادمیک و موسسات دولتی و خصوصی استفاده می شود.

وی آموزش های مهارتی و حرفه ای را در سه بعد نظارت و اعتباربخشی بر آموزش ها، دوره های آموزشی بدون نیاز به ارائه مدرک دانشگاهی و مناسبت های شغلی و ماموریتی که برای افراد تعریف می شوند دارای اثربخشی در حوزه نظام سلامت برشمرد.

بیداری تاکید کرد: بسیاری از نیازهایی که براساس آموزش است را می توانیم به وسیله آموزش های مهارتی حرفه ای پوشش دهیم بدون اینکه فشار زیادی بر دوره های کارشناسی ایجاد کنیم.

وی با ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه استفاده از سامانه مرکز ملی آموزش مهارتی حرفه ای ابراز امیدواری کرد دانشگاه های علوم پزشکی کشور با توجه به نقش مهمی که در اجرای این بسته دارند استقبال کافی و وافی از این طرح داشته باشند.