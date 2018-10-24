پساب به صورت نیمه خام به دست کشاورزان اصفهانی می رسد

حسین محمدرضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پساب فاضلاب حق کشاورزان است و ما از این حق نمی گذریم، اظهار داشت: طبق مصوبه ۴۳۲۲ هیئت وزیران در پنجم خرداد ۱۳۳۳، پساب شهر اصفهان مخصوص مادی های جی است و هیچ کس حق فروش آن را ندارد.

وی گفت: یک میزان آب از تونل اول کوهرنگ برای مصارف شهر اصفهان از حقابه کشاورزان برداشت کردند که طی تهاتری که انجام شده قرار شد، در عوض آن ۳۰ میلیون مترمکعب پساب در سال به کشاورزان تخصیص یابد ولی به دنبال رشد جمعیت ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب از حقابه کشاورزان برداشت می شود و بنابراین باید پساب اختصاصی به کشاورزان هم به همین تناسب افزایش یابد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با اظهار اینکه در آن زمان متولی این طرح شهرداری بود و هم اکنون آب و فاضلاب است، ادامه داد: در آن زمان پساب شهر اصفهان وارد رودخانه می شد و کشاورزان استفاده می کردند اما الان که آب نیست آب تصفیه خانه جنوب اصفهان به چاه ها نفوذ می‌کند و به دلیل گرمای هوا در زیرزمین نفوذ نمی‌کند.

وی اعلام کرد: بدنبال پیگیری استانداری، مقرر شد که پساب شمال، جنوب، شرق، بهارستان و سپاهان شهر تصفیه کامل و در اختیار کشاورزان قرار بگیرد به این صورت که با مقداری آب از زاینده رود همراه و در آبشار تجمیع شود و به صورت برش بندی بین کشاورزان تقسیم بندی شود که از این پروژه هیچ خبری نیست.

محمدرضایی با بیان اینکه در حال حاضر پساب به صورت نیمه خام به دست کشاورزان می رسد، گفت: امکان تصفیه استاندارد وجود دارد و این در حالی است که پساب در حد استانداردهای مورد استفاده برای بخش کشاورزی تصفیه نمی شود.