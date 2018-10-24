سوخت استاندارد یورو ۴ در راه گرگان

احمدعلی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اولین بار در استان گلستان با پیگیری های صورت گرفته و مساعدت و همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان به زودی گازوییل استاندارد یورو چهار در گرگان عرضه می شود.

وی افزود: سازمان حمل و نقل با هدف کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت شهروندان، استفاده از سوخت استاندارد یورو چهار ویژه اتوبوس های درون شهری را در دستور کار خود قرار داد و بر همین اساس با پیگیری های صورت گرفته و مساعدت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان گلستان به زودی این نوع سوخت در جایگاه سوخت سازمان حمل و نقل عرضه خواهد شد.

سالاری همچنین از طراحی و ساخت مخزن ذخیره سوخت یورو چهار در پارکینگ اتوبوس ها خبر داد و گفت: این مخزن با گنجایش ۵۰ هزار لیتر و با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال طراحی و ساخته شده است.