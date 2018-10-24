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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان خبر داد:

سوخت استاندارد یورو ۴ در راه گرگان

سوخت استاندارد یورو ۴ در راه گرگان

گرگان- رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان گفت: برای اولین بار در استان گلستان با پیگیری های صورت گرفته به زودی گازوییل استاندارد یورو چهار در گرگان عرضه می شود.

احمدعلی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اولین بار در استان گلستان با پیگیری های صورت گرفته و مساعدت و همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان به زودی گازوییل استاندارد یورو چهار در گرگان عرضه می شود.

وی افزود: سازمان حمل و نقل با هدف کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت شهروندان، استفاده از سوخت استاندارد یورو چهار ویژه اتوبوس های درون شهری را در دستور کار خود قرار داد و بر همین اساس با پیگیری های صورت گرفته و مساعدت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان گلستان به زودی این نوع سوخت در جایگاه سوخت سازمان حمل و نقل عرضه خواهد شد.

سالاری همچنین از طراحی و ساخت مخزن ذخیره سوخت یورو چهار در پارکینگ اتوبوس ها خبر داد و گفت: این مخزن با گنجایش ۵۰ هزار لیتر و با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال طراحی و ساخته شده است.

کد مطلب 4440039

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