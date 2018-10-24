بازنشستگی در وقایع پراسترس رتبه دهم را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا زاده غلام در مراسم اختتامیه جشنواره ورزشی بازنشستگان که صبح چهارشنبه برگزار شد، گفت: بازنشستگی فرصت طلایی و خوبی است که در این دوره بتوان به کارهای فوق برنامه و اقداماتی که در دوران اشتغال نمی توان را انجام داد.

وی افزود: برای اینکه دوران بازنشستگی کسالت باری نداشته باشیم باید برنامه ریزی اساسی انجام دهیم.

معاون فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری به تحقیقی که توسط گروهی توسط دانشگاه هاروارد انجام شده، اشاره کرد و گفت: در این تحقیق، مشخص شد که نرخ سکته قلبی در میان بازنشستگان ۴۰ درصد بیشتر از افراد شاغل است و به این دلیل باید بازنشستگان در این دوران ورزش و اقداماتی برای تندرستی و کاهش استرس شان انجام دهند.

زاده غلام با اشاره به اینکه در فهرست ۴۳ واقعه استرس آور بازنشستگی رتبه دهم را دارد، تصریح کرد: یکی از راه های کاهش استرس انجام فعالیت های فیزیکی و ورزشی است تا بازنشستگان بتوانند زندگی سالمی داشته باشند.

وی گفت: صندوق بازنشستگی برای بازنشستگان تحت پوشش خود هر ساله برنامه ها و مسابقات ورزشی را تدارک دیده به طوری که در سال گذشته و امسال جشنواره ورزشی از تمامی استان ها تشکیل شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری خاطرنشان کرد: در جشنواره امسال ۴۵۵ بازنشسته در رشته های مختلف رقابت کردند که امروز از مقامات اول تقدیر می شود.