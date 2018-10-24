۱۳۷ اثر تاریخی آران و بیدگل در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

مجید نوری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ۱۳۷ اثر ثبت شده ملی در آران و بیدگل، ۱۱ اثر مربوط به میراث معنوی است، اظهار داشت: آران و بیدگل از نظر ثبت آثار ملی پس از کاشان رتبه دوم شهرستان های استان اصفهان را در اختیار دارد.

وی با تاکید بر همکاری مردم و نهادهای خصوصی در حفظ و نگهداری از آثار تاریخی ارزشمند و همچنین کمک برای مرمت آنها تصریح کرد: کار ثبت ۲۵ اثر تاریخی آران و بیدگل در جریان است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل به ضرورت تعامل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با شورای شهر و شهرداری برای حفظ آثار تاریخی و توسعه گردشگری اشاره کرد و گفت: این تعامل به حفظ بیشتر و موثرتر آثار کمک ویژه می کند.

وی با بیان اینکه کار ثبت شماری از آثار ملموس و ناملموس در حال انجام است، اضافه کرد: در حال حاضر مدارک لازم برای ثبت ۲۵ اثر به استان ارسال شده است که پس از تایید در کارگروه استانی، برای تعیین تکلیف به سازمان میراث فرهنگی ارجاع داده می شود.

نوری حفظ و مراقبت از آثار تاریخی را از وظایف اصلی اداره میراث فرهنگی بیان و تصریح کرد: سه پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی در اداره میراث آران و بیدگل وجود دارد که سالانه بیش از هزار بازدید از مراکز مختلف مربوط به این حوزه انجام می دهند و گزارش آن را به مراکز مرتبط ارسال می کنند.