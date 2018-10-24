خلیل آبادی: لایحه کنونی برنامه سوم شهرداری کلی و شعاری است

حسن خلیل آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی لایحه برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران گفت: این برنامه در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و کمیته میراث مورد بررسی قرار گرفته است.

این برنامه همانطور که منتقدان تاکنون گفته اند کلی است و حالت شعاری دارد و با کارکردها و فعالیت شهرداری ک باید قابل سنجش باشد همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه در جلسه هم اندیشی در خصوص این برنامه صحبت شد و نگاه های متفاوتی مطرح شد، گفت: یک نگاه پس گرفتن برنامه توسط شهرداری است که طرفدار چندانی ندارد برخی پیشنهاد دادند برنامه دوم ادامه پیدا کند تا سال آینده با فراغت بیشتری برنامه سوم ارائه شود و آخرین پیشنهاد چکش کاری و برطرف کردن ضعف های برنامه سوم است تا اهداف مدیریت جدید شهری در آن تحقق پیدا کرده و سپس به تصویب شورای شهر برسد که بیشتر اعضا بر روی گزینه پیشنهاد سوم اتفاق نظر دارند که امیدواریم با کمک معاونت برنامه ریزی پیشنهاد اعضا در برنامه لحاظ شود و بتوانیم برنامه ای دقیق و موثر و کاربردی برای شهر تهران تهیه کنیم.