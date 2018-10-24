به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: به بازیکنانم تبریک می گویم. آنها خیلی تلاش کردند. آنها لیاقت قهرمانی را دارند. الان مهم است که به حالت اولیه برگردیم. تمرینات را ادامه می دهیم.

وی درباره اینکه گفته می شود باید مجسمه اش در ایران به خاطر افتخاراتی که به دست آورده ساخته شود، گفت: از هواداران به خاطر این تفکر تشکر می کنم ولی مهمتر از همه بازیکنان هستند. آنها بیشترین زحمت را کشیده اند. ما اینجا هستیم که به بازیکنان کمک کنیم تا کیفیتشان را افزایش بدهند. آنها لیاقت قدردانی را دارند. تمام افتخاراتی که کسب می شود، قبل از همه فراخور حال بازیکنان در راس آنها کاپیتان و حسین ماهینی است. بالاتر از این افتخاری وجود ندارد.

برانکو در خصوص اینکه پرسپولیس در حد قهرمانی آسیا است، گفت: رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا موفقیت بزرگی است. همه می خواهیم قهرمان شویم ولی همینجا بازهم به بازیکنان تبریک می گویم. بر خلاف هر اتفاقی که قرار است در فینال رخ بدهد. تلاش می کنیم قهرمان شویم. ما جگر ، قلب و وحدت قهرمانی را داریم.

وی درباره بازگشت سروش رفیعی به پرسپولیس تصریح کرد: سروش به ما اضافه شده است و با ما تمرین خواهد کرد.

سرمربی پرسپولیس درباره مطالباتش از این تیم گفت: این حرفها را ول کنید. بگذارید شادی کنیم. بله بدهی هست ولی الان موضوع این نیست.

برانکو درباره بازی پرسپولیس در لیگ قبل از فینال آسیا تاکید کرد: این می تواند یک مقدار مشکل ساز باشد. جوی که حاکم است نباید ما را گول بزند. بارها گفته ام که اهداف ما چیست. هدفمان بیشترین قهرمانی و بیشترین برد است. جام حذفی و لیگ برتر هم همانقدر برایمان مهم است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر احتمال جدایی بیرانوند در نیم فصل بعد از درخشش در لیگ قهرمانان آسیا، اظهار کرد: این مسئله طبیعی است. بیرانوند دیروز بازیکن کلیدی ما بود و دو موقعیت کلیدی را از حریف گرفت. او قاطعانه نشان داد بهترین دروازه بان ایران و آسیا است. بیرانوند قطعا ارزش اروپایی دارد. حالا هر اتفاقی بخواهد در آینده رخ بدهد، از الان نمی شود صحبت کرد. خوشحالیم او الان با ما است و خیلی به دردمان می خورد و به کارمان می آید.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه دیدگاه مردم نسبت به پرسپولیس عوض شده و اینکه این تیم می تواند قهرمان آسیا شود، گفت: همه مسابقات برایمان مهم است. لیگ قهرمانان آسیا بزرگترین و سخت ترین کار است ولی فعلا فقط به فکر بازی با سایپا هستیم.

برانکو در پاسخ به این سئوال که آیا پرسپولیسی ها به خاطر صعود به فینال پاداش می گیرند؟ گفت: قطعا پاداش در کار خواهد بود. در حال صحبت با مدیریت باشگاه هستم ولی شکی نیست که پاداش در کار خواهد بود. قبل از بازی کسی به پاداش فکر نمی کرد. فقط به فکر برنده شدن بودیم. مطمئنم باشگاه این را می داند و وظیفه اش را به نحو احسن انجام خواهد داد.

وی در خصوص صحبتهای سیدجلال حسینی مبنی بر مشکلات باشگاه پرسپولیس و لزوم حمایت از این تیم، تصریح کرد: همه جا این مشکلات هست ولی مشکل برای حل کردن است.

سرمربی پرسپولیس درباره عملکرد بشار رسن و شرایط روحی این بازیکن خاطرنشان کرد: بشار نشان داد چقدر حرفه ای است و چقدر باشگاهش را دوست دارد. این را هم تماشاگران و هم بازیکنان دیدند و او را تشویق کردند. باید از این بازیکن به طور ویژه تمجید کرد. بشار واقعا یک امتیاز بزرگ برای باشگاه ما است.